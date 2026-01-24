Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 января РФ совершила комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 396 средств воздушного нападения:

2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон";

12 крылатых ракет Х-22/Х-32;

6 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

375 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 250 из них – "шахеды".

Основное направление удара – Киевщина. Особенность – привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 372 цели – 15 ракет и 357 беспилотников разных типов:

9 крылатых ракет Х-22/Х-32;

5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

357 ударных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание двух ракет и 18 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 12 локациях. Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

Напомним, в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены. Повреждена кондитерская фабрика, произошел пожар на территории гаражного кооператива.

Российская армия ночью атаковала Харьков беспилотниками. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям. Пострадали 19 человек.