22:55  23 января
Расходы из-за блекаутов растут, а цены падают: что происходит с молоком в Украине
23:05  23 января
Эксклава ГПСУ, получавший взятки за контрабанду сигарет, может выйти из-под стражи под залог
01:30  24 января
"Постсоветский хаос": звезда "Тихой Навы" рассказала, как в Украине снимают секс-сцены
UA | RU
UA | RU
24 января 2026, 10:23

РФ ночью атаковала Украину "Цирконами", баллистикой и крылатыми ракетами: есть попадания на 17 локациях

24 января 2026, 10:23
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 24 января РФ совершила комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 396 средств воздушного нападения:

  • 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон";
  • 12 крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 6 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 375 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 250 из них – "шахеды".

Основное направление удара – Киевщина. Особенность – привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 372 цели – 15 ракет и 357 беспилотников разных типов:

  • 9 крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 357 ударных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание двух ракет и 18 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 12 локациях. Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

Атака на Украину 24 января 2026 года

Напомним, в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены. Повреждена кондитерская фабрика, произошел пожар на территории гаражного кооператива.

Российская армия ночью атаковала Харьков беспилотниками. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям. Пострадали 19 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы дрон ракетный удар беспилотники
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Бросил коктейль Молотова в квартиру: на Житомирщине мужчина пытался сжечь женщину с ребенком
24 января 2026, 12:24
Ночная атака на Харьков: возросло количество пострадавших
24 января 2026, 11:48
В ходе переговоров в Абу-Даби Украина и РФ не приблизились к компромиссу, – Reuters
24 января 2026, 11:17
Из-за обстрела Киева почти 6000 домов остались без отопления
24 января 2026, 10:55
В Киеве после массированной атаки РФ обесточены 88 тысяч семей
24 января 2026, 09:56
Почти весь Чернигов остался без света из-за ночного обстрела
24 января 2026, 09:29
Последствия массированной атаки на Харьков: возникли пожары, пострадали 19 человек
24 января 2026, 09:08
Массированный удар по Киеву: повреждена кондитерская фабрика, есть погибшая и раненые
24 января 2026, 08:39
"Постсоветский хаос": звезда "Тихой Навы" рассказала, как в Украине снимают секс-сцены
24 января 2026, 01:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »