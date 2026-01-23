Витрати через блекаути зростають, а ціни падають: що відбувається з молоком в Україні

Ілюстративне фото

В Україні ціни на молоко продовжують знижуватись. При цьому витрати на виробництво зростають

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 20 січня середньозважена ціна молока-сировини трьох ґатунків знизилася до 14,35 гривні за кілограм без ПДВ. Це на 85 копійок менше, якщо порівнювати з минулим місяцем. Основна причина полягає у зростанні собівартості виробництва та проблем з електроенергією.

Вищий ґатунок подешевшав на 90 копійок – до 14,30 гривні за кілограм, а ціна молока першого ґатунку знизилася на 90 копійок і становить 13,90 гривні за кілограм без ПДВ.

За словами експертів, через тривалі блекаути ускладнилось відвантаження молока з ферм, а також робота переробних підприємств. Якщо ситуація буде погіршуватися, аграріям доведеться продумувати антикризовий план.

Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.