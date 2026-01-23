22:31  23 січня
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
21:00  23 січня
На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК та намагався втекти
19:50  23 січня
У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 22:55

Витрати через блекаути зростають, а ціни падають: що відбувається з молоком в Україні

23 січня 2026, 22:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні ціни на молоко продовжують знижуватись. При цьому витрати на виробництво зростають

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 20 січня середньозважена ціна молока-сировини трьох ґатунків знизилася до 14,35 гривні за кілограм без ПДВ. Це на 85 копійок менше, якщо порівнювати з минулим місяцем. Основна причина полягає у зростанні собівартості виробництва та проблем з електроенергією.

Вищий ґатунок подешевшав на 90 копійок – до 14,30 гривні за кілограм, а ціна молока першого ґатунку знизилася на 90 копійок і становить 13,90 гривні за кілограм без ПДВ.

За словами експертів, через тривалі блекаути ускладнилось відвантаження молока з ферм, а також робота переробних підприємств. Якщо ситуація буде погіршуватися, аграріям доведеться продумувати антикризовий план.

Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Ексголова ДПСУ, який отримував хабарі за контрабанду сигарет, може вийти з-під варти під заставу
23 січня 2026, 23:05
Українські прикордонники завдали ударів по ворогу на Сумщині
23 січня 2026, 22:45
Нацвідбір України на Євробачення: відома телеведуча проведе шоу
23 січня 2026, 22:35
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
23 січня 2026, 22:31
Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей
23 січня 2026, 22:15
Побажав світла та любові: боксер Усик звернувся до українців із Таїланду
23 січня 2026, 22:02
У ДТЕК заявили, що Україна на межі гуманітарної катастрофи після атак РФ
23 січня 2026, 21:44
Кабмін ухвалив доплати 20 тисяч грн працівникам, залученим до відновлення енергосистеми
23 січня 2026, 21:33
ФОПи можуть отримати до 15 000 грн і кредити 0% на енергогенератори: деталі програми
23 січня 2026, 21:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »