20 січня 2026, 12:05

Фонд Дениса Парамонова передає EcoFlow для дитячих реанімацій по всій Україні

20 січня 2026, 12:05
Фото: БФ Дениса Парамонова
Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечить дитячі лікарні зарядними станціями EcoFlow для стабільної роботи медичного обладнання в умовах відключень електроенергії

Про це повідомляє сайт Фонду, передає RegioNews.

Одна зі станцій буде передана до відділення дитячої реанімації столичного Інституту серця на запит керівництва медзакладу.

Крім того, зарядні станції отримають дитячі лікарні в Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі, де ситуація з електропостачанням залишається особливо складною. Це дозволить медичним закладам підтримувати роботу життєво необхідного обладнання для лікування дітей.

"Сьогодні уся країна об’єдналася навколо вирішення спільної проблеми – серйозними перебоями з електропостачанням. На жаль, вже відомі випадки коли відсутність електроенергії призвела до тяжких наслідків. Від того, чи обладнані EcoFlow реанімації напряму залежить життя дитини, адже зарядні станції є чи не єдиним способом підтримувати роботу обладнання, коли електроенергії немає. До того ж просто необхідно підтримати лікарів, які зараз відпрацьовують ненормовані графіки часто в дуже важких умовах", – зазначив Денис Парамонов.

Нагадаємо, на початку року Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив офтальмологічне відділення Сумської дитячої лікарні Святої Зінаїди автоматичним діоптриметром та ретиноскопом, що значно покращило ситуацію з лікуванням дітей, які мають проблеми із зором.

Окрім цього, наприкінці 2025 року Фонд подарував Центру кардіології та кардіохірургії в Києві шприцеві насоси, що дають змогу дуже точно відміряти дози для інфузій внутрішньовенно, а також рентген-окуляри для захисту хірургів та медперсоналу під час проведення операцій.

