09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:11  19 січня
На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 09:18

У ГУР розкрили характеристики нового російського реактивного дрона "Герань-5"

19 січня 2026, 09:18
Читайте также на русском языке
Фото: ГУР
Читайте также
на русском языке

ГУР оприлюднило розбір нового ударного безпілотника "Герань-5", який росіяни почали використовувати проти України цього року

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує RegioNews.

На порталі War\&Sanctions у розділі "Компоненти у зброї" оприлюднили детальний розбір нового російського ударного безпілотника "Герань-5": інтерактивну 3D-модель дрона, складові, електронну компонентну базу та основні тактико-технічні характеристики.

Перші фото й базові деталі цього БПЛА розвідка розкрила минулого тижня. Безпілотник нагадує іранський Karrar, більшість блоків ідентичні аналогічним блокам з інших алабузьких "Гераней", а ворог опрацьовує можливість запуску дрона зі штурмовика Су-25.

Наразі оприлюднили повний технічний портрет ворожої розробки.

Основні характеристики "Герані-5":

  • повна злітна маса – 850 кг;
  • крейсерська швидкість – 450–600 км/год, що суттєво перевищує показники "Герані-3";
  • тривалість польоту – близько 2 годин;
  • оціночна дальність – до 950 км;
  • максимальна висота – 6 км (фактично зафіксоване застосування – від 200 м до 3 км).

Як силова установка використовується китайський турбореактивний двигун TELEFLY TF-TJ2000A з тягою в 200 кгс (1960 ньютонів).

Розвідка розкрила характеристики нового реактивного дрона РФ "Герань-5"

Безпілотник має аналогічні до інших "Гераней" компоненти: польотний контролер FCU, інерціальну навігаційну систему SADRA/MINSOO, супутникову навігаційну систему "Комета-М12" із 12-елементною CRP-антеною, систему передачі телеметричних даних Tracker V3 на базі мікрокомпʼютера Raspberry та 3G/LTE модемів, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 тощо.

Обшивка фюзеляжу, крила та хвостове оперення виготовлені з вуглецевого волокна, силова конструкція – з алюмінієвого профілю та заліза.

Для маркування апаратів росіяни застосовують аналогічну для модифікацій "Герані-2" з ракетами Р-60 та ПЗРК експериментальну серію "Е".

Ідентифікована електронна компонентна база має походження з трьох країн – КНР, США та Німеччини. З повним переліком компонентів, їх маркуванням та фото можна ознайомитись за посиланням.

Також ГУР оприлюднило ще 105 електронних компонентів іноземного виробництва, ідентифікованих у застосованих Росією БПЛА "Герань-2", Zala T-20 і крилатій ракеті класу "повітря-поверхня" Х-32.

У розвідці наголосили, що розширення номенклатури російських засобів ураження, зроблених за іранськими прототипами, а також продовження використання компонентної бази виробників з країн вільного світу свідчить про необхідність посилення зусиль щодо блокування доступу держав-агресорів до технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ адаптувала FPV-дрон "Молнія", встановивши Starlink та камеру. БпЛА призначений для ведення повітряної розвідки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна розвідка дрон ГУР безпілотники Герань-5
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Обстріл Запоріжжя: в області загорівся житловий будинок
19 січня 2026, 11:15
Росіяни чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові: є значні пошкодження
19 січня 2026, 11:05
На Прикарпатті на залізничному переїзді потяг протаранив легковик: троє постраждалих
19 січня 2026, 10:57
Намагалась стрибнути з мосту: на Закарпатті поліція врятувала жінку
19 січня 2026, 10:52
Росія нарощує резерви під Покровськом і готує прорив – Сирський
19 січня 2026, 10:39
РФ суттєво пошкодила енергооб’єкт ДТЕК в Одесі: понад 30 тисяч родин залишилися без світла
19 січня 2026, 10:29
За перші тижні року над Сумщиною знищено понад 150 ворожих БпЛА
19 січня 2026, 10:23
Армія РФ вдарила по Харкову: у місті лунають вибухи
19 січня 2026, 10:15
Хаос як метод зовнішньої політики: підсумки першого року Трампа
19 січня 2026, 10:07
Росіяни завдали удару по Запоріжжю: можливі проблеми зі світлом та водою
19 січня 2026, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »