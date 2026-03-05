10:57  05 березня
05 березня 2026, 09:31
Прес-реліз

Планшети Xiaomi: які параметри справді вирішують у 2026 (екран, батарея, пам'ять) – огляд від Алло

05 березня 2026, 09:31
Фото: Алло
Читайте также
Сьогоднішній ринок портативної електроніки пропонує безліч варіантів, і планшети Xiaomi займають у ньому панівну нішу – від доступних рішень до потужних флагманів

У 2025-2026 роках компанія оновила майже весь модельний ряд: асортимент розширився від компактного Redmi Pad SE 8.7 до масивного 14-дюймового Pad 7 Max.

Головною проблемою для покупця залишається схожість назв, адже за маркуваннями Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 8 або Redmi Pad 2 приховуються кардинально різні пристрої. Ця стаття, створена разом з командою Алло, допоможе розібратися в технічних нюансах та покаже, як вибирати планшети Xiaomi, щоб отримати найкращий результат.

Починаємо зі сценарію: для чого планшет Xiaomi

Консультанти Алло починають із запитання: "А що ви плануєте робити з планшетом?" Відповідь одразу відсікає половину моделей. Три сценарії підказують конфігурацію:

  1. Навчання та освіта. Redmi Pad SE або Xiaomi Pad 7 з частотою 90-120 Гц та 4-6 ГБ ОЗП.
  2. Робота та багатозадачність. Pad 7 Pro або Pad 8 Pro з мінімум 8 ГБ ОЗП та 128 ГБ сховища, підтримкою клавіатури.
  3. Розваги та подорожі. Xiaomi Pad 7 Max (14″) або Pad 8 з Dolby Atmos та екраном 144 Гц.

Фахівці Алло рекомендують: визначте сценарій до того, як відкриєте каталог – це єдиний спосіб не загубитися серед схожих назв.

Екран: головний параметр, який відчувається щодня

Коли сценарій зрозумілий, час подивитися на екран – саме його ви бачитимете кожну секунду користування планшетом. Діагональ варіюється від 8.7″ у Redmi Pad SE 8.7 до 14″ у Pad 7 Max, а частота оновлення 144 Гц стала стандартом для серій Pad 7 та Pad 8.

Матриці IPS LCD забезпечують природну передачу кольорів без мерехтіння, яскравість досягає 800 ніт. Роздільна здатність 3.2K із підтримкою Dolby Vision та DCI-P3 виводить якість зображення вище за більшість конкурентів, а антиблікове скло Pad 8 Matte Edition знижує відблиски на 70%.

Порада від Алло: для роботи на вулиці чи біля вікна орієнтуйтеся на яскравість від 800 ніт – різниця з 600 ніт на сонці відчутна одразу.

Батарея й автономність: чому "мА-год" – не вся правда

Гарний екран швидко стає розчаруванням, якщо планшет сідає до обіду – тому автономність не менш важлива. Заряд акумуляторів варіюється: Pad 7 та Pad 7 Pro – 8850 мА-год, Pad 8 та Pad 8 Pro – 9200 мА-год, Redmi Pad 2 Pro – 12 000 мА-год. Проте реальний час роботи залежить від сценарію: навчання з читанням – 12-16 годин, Zoom та ігри – 6-9 годин, а висока яскравість і LTE зменшують автономність ще на 40%.

Експерти Алло зазначають: клієнти порівнюють лише цифру мА-год і дивуються, що планшет з меншою батареєю працює довше. Секрет – у процесорі та частоті екрана.

Заряджання: що важливо для повсякденного комфорту

Автономність – одна сторона медалі, швидкість зарядки – інша. Потужність: Pad 7 та Pad 8 – 45 Вт, Pad 7 Pro та Pad 8 Pro – 67 Вт. Pad 8 та Pad 8 Pro також підтримують зворотну зарядку 22.5 Вт – можна підзарядити смартфон у дорозі.

Команда Алло радить: перевіряйте, чи є адаптер у комплекті – жодна модель серії Pad не гарантує блок живлення в коробці.

Пам'ять і ОЗП: де найчастіше помиляються

Екран, батарея, зарядка – з цим покупці зазвичай розбираються, а ось на пам’яті спотикається кожен другий. ОЗП стартує від 4 ГБ у Redmi Pad SE 8.7 і досягає 12 ГБ у топових Pad 8, при цьому для комфортної багатозадачності мінімум – 8 ГБ. Вбудоване сховище: 128 ГБ – база на 2026 рік, а різниця між UFS 4.0 (Pad 8, 256 ГБ) та UFS 3.1 (128 ГБ) – двократна у швидкості.

Серія Pad позбавлена слота microSD, тому обирати обсяг варто із запасом. Деякі моделі Redmi Pad підтримують карти пам’яті, але варто бути уважними та звіряти специфікації.

Експерти Алло наголошують: обирайте сховище одразу з запасом – додати пам'ять після покупки не вийде.

Продуктивність: скільки потужності реально потрібно

Коли з пам’яттю визначились, постає питання процесора – і тут важливо не переплатити: питання не в тому, який чип найпотужніший, а якого вистачить для ваших задач. У бюджетному сегменті MediaTek Helio G85 та G100-Ultra (Redmi Pad SE 8.7, Redmi Pad 2) закривають базові потреби.

Середній клас на Snapdragon 7+ Gen 3 (Pad 7, Redmi Pad Pro) забезпечує баланс швидкодії та енергоефективності – для навчання й документів цього вистачає з головою. Флагмани Snapdragon 8s Gen 3, 8s Gen 4 та 8 Elite працюють у Pad 7 Pro, Pad 8 та Pad 8 Pro, демонструючи понад 2.5 млн балів в AnTuTu.

Консультанти Алло часто чують: "Мені потрібен найпотужніший". Але для навчання Snapdragon 7+ Gen 3 – оптимальний вибір, а 8 Elite варто брати лише для ігор або монтажу відео.

Зв'язок: Wi-Fi чи LTE – кому що потрібно

Окрім процесора, важливий доступ до мережі. Pad 7, Pad 8 та Pad 8 Pro випускаються виключно у версіях Wi-Fi, тоді як LTE та 5G доступні у серії Redmi: Redmi Pad Pro 5G та Redmi Pad 2 4G. Pad 8 підтримує Wi-Fi 7 для стримінгу та онлайн-ігор.

Порада від Алло: не переплачуйте за LTE-версію, якщо не носите планшет із собою – роздача Wi-Fi зі смартфона працює стабільно й економить 15-20% вартості.

Звук і мультимедіа: для серіалів, уроків і дзвінків

Підключення до мережі є – залишається питання, як усе це звучить і виглядає. Для серіалів та відеодзвінків звук і камера – не другорядні речі. Pad 7, Pad 8 та Pad 8 Pro оснащуються чотирма динаміками з Dolby Atmos, бюджетний Redmi Pad SE також підтримує цю технологію. Роз’єм 3.5 мм відсутній – навушники підключаються через USB-C або Bluetooth.

Фронтальна камера Pad 8 Pro – 32 Мп з автоцентруванням через ШІ, тоді як базовий Pad 8 отримав 8 Мп. Основні камери – 13 Мп (Pad 8) та 50 Мп (Pad 8 Pro). Фахівці Алло підкреслюють: для відеодзвінків критична саме фронтальна камера, і 32 Мп у Pad 8 Pro – найкраща у лінійці.

Аксесуари: стилус і клавіатура – коли вони справді потрібні

Планшет зі стилусом і клавіатурою – вже майже ноутбук, але аксесуари потрібні далеко не всім. Pad 7 підтримує стилус Focus Pen, а для Pad 8 та Pad 8 Pro розроблено Focus Pro з мінімальною затримкою. Для серії Pad 8 доступна магнітна клавіатура з тачпадом, а режим "Desktop Mode" дає інтерфейс з плавальними вікнами. Повний комплект може збільшити вартість на 20-40%.

Експерти Алло рекомендують перевіряти сумісність: стилус від Pad 7 не підійде до Pad 8, клавіатури теж різняться між поколіннями.

ОС і оболонка: дрібниці, які визначають досвід

Залізо – це каркас, а оболонка визначає щоденний комфорт. Актуальна версія – HyperOS 3 на базі Android 16 із багатовіконним режимом, ШІ-перекладом та безшовною синхронізацією між пристроями Xiaomi. Pad 8 та Pad 8 Pro постачаються з нею "з коробки", а флагмани отримують оновлення до 5 років.

Команда Алло підкреслює: Pad 6 завершує цикл підтримки влітку 2026 –купувати його зараз недоцільно, навіть зі знижкою.

Як вибрати та купити планшети Xiaomi в Алло

Коли модель обрана, залишається головне – де купити планшети Xiaomi з гарантією. В Алло представлена повна лінійка бренду 2025-2026 рр: від Redmi Pad SE 8.7 до Pad 8 Pro. Сайт дозволяє фільтрувати за діагоналлю, пам’яттю та ціною, а консультанти допоможуть з вибором онлайн та в магазинах. Корпоративна програма лояльності "Алло Гроші" та коаліційна "Фішка" працюють одночасно.

Типові помилки при виборі планшета Xiaomi

За досвідом консультантів Алло, найпоширеніша помилка – орієнтуватись лише на ціну: Redmi Pad SE 8.7 з 4 ГБ ОЗП не підійде для великих документів. Pad 8 на 128 ГБ (UFS 3.1) помітно повільніший за версію 256 ГБ (UFS 4.1), а 600 ніт яскравості програють 800 ніт на вулиці.

Протилежна крайність – переплата за потужність: для шкільних завдань Snapdragon 7+ Gen 3 достатній, а Pad 6 у 2026 році купувати не варто –підтримка завершується влітку.

Чек-лист від експертів Алло

Перед покупкою в Алло рекомендують зробити чек-лист:

  • сценарій – визначте пріоритети: навчання, робота, розваги чи подорожі;
  • пам'ять – мінімум 8/128 ГБ, у серії Pad немає слота microSD;
  • процесор – Snapdragon 7+ Gen 3 для більшості задач, 8 Elite для ігор та монтажу;
  • мережа – LTE є переважно в Redmi, Pad 8 пропонує Wi-Fi 7;
  • аксесуари – перевіряйте сумісність стилуса та клавіатури з вашою моделлю;
  • актуальність – уникайте моделей, підтримка яких завершується.

Лінійка Xiaomi у 2026 році покриває будь-які потреби – від бюджетників до Pad 8 Pro на Snapdragon 8 Elite. Комфорт визначають екран з високою яскравістю, реальна автономність та достатній обсяг швидкої пам’яті. Якщо саме час обирати пристрій, "Відкрий Алло – закрий питання" вибору ідеального планшета.

