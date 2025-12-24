Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У період Різдвяних та Новорічних свят Укрзалізниця посилює пасажирське сполучення та призначає 16 додаткових поїздів

Про це повідомили у пресслужбі перевізника, передає RegioNews.

Окрім цього, передбачено курсування причіпних вагонів і збільшення періодичності окремих регулярних рейсів. Такі кроки дозволять розширити пропозицію місць навіть за умов дефіциту вагонного парку, наголосили в УЗ.

Традиційно пріоритет надано карпатському напрямку – для забезпечення можливостей відпочинку та реабілітації українських військових, а також комфортних подорожей для родин із дітьми.

Уже в січні частина цих маршрутів додатково охоплюватиметься державною програмою "3000 км Україною".

Перелік 16 додаткових поїздів:

№255/256 Київ – Рахів;

№271/272 Київ – Івано-Франківськ;

№237/238 Київ – Ужгород;

№220/219 Київ – Дніпро;

№248/247 Київ – Одеса;

№265/266 Київ – Одеса;

№159/160 Київ – Трускавець;

№249/250 Київ – Львів;

№289/290 Київ – Львів;

№291/292 Київ – Львів;

№741/742 Київ – Львів;

№777/778 Київ – Львів;

№197/198 Київ – Ковель;

№168/167 Одеса – Львів.

В УЗ наголосили, що окремої уваги заслуговує поїзд №291 Київ – Львів, який має максимально зручну стиковку (35 хвилин) із поїздом №157/158 Львів – Чоп. Цей маршрут проходить через популярні карпатські напрямки: Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Зручну пересадку до Карпат також забезпечує поїзд №289 Київ – Львів (прибуття о 07:40) з подальшим відправленням о 10:51 модерновим дизель-поїздом Львів – Ворохта через Яремче та Буковель.

Додаткові рейси швидкісних поїздів призначено з:

Волині – №755/756 Київ-Луцьк;

Слобожанщини – №720/719 Київ-Харків.

Також із Придніпров’я у західному напрямку курсуватимуть додаткові причіпні вагони сполученням Дніпро – Львів у складі поїзда №032/031 Запоріжжя – Перемишль.

Нагадаємо, із 14 грудня в Україні почав діяти оновлений графік руху пасажирських поїздів, який розширює можливості залізничних подорожей до країн Європейського Союзу. Укрзалізниця переглянула міжнародне сполучення та збільшила кількість маршрутів з 11 до 17.



