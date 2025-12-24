11:53  24 грудня
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У період Різдвяних та Новорічних свят Укрзалізниця посилює пасажирське сполучення та призначає 16 додаткових поїздів

Про це повідомили у пресслужбі перевізника, передає RegioNews.

Окрім цього, передбачено курсування причіпних вагонів і збільшення періодичності окремих регулярних рейсів. Такі кроки дозволять розширити пропозицію місць навіть за умов дефіциту вагонного парку, наголосили в УЗ.

Традиційно пріоритет надано карпатському напрямку – для забезпечення можливостей відпочинку та реабілітації українських військових, а також комфортних подорожей для родин із дітьми.

Уже в січні частина цих маршрутів додатково охоплюватиметься державною програмою "3000 км Україною".

Перелік 16 додаткових поїздів:

  • №255/256 Київ – Рахів;
  • №271/272 Київ – Івано-Франківськ;
  • №237/238 Київ – Ужгород;
  • №220/219 Київ – Дніпро;
  • №248/247 Київ – Одеса;
  • №265/266 Київ – Одеса;
  • №159/160 Київ – Трускавець;
  • №249/250 Київ – Львів;
  • №289/290 Київ – Львів;
  • №291/292 Київ – Львів;
  • №741/742 Київ – Львів;
  • №777/778 Київ – Львів;
  • №197/198 Київ – Ковель;
  • №168/167 Одеса – Львів.

В УЗ наголосили, що окремої уваги заслуговує поїзд №291 Київ – Львів, який має максимально зручну стиковку (35 хвилин) із поїздом №157/158 Львів – Чоп. Цей маршрут проходить через популярні карпатські напрямки: Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Зручну пересадку до Карпат також забезпечує поїзд №289 Київ – Львів (прибуття о 07:40) з подальшим відправленням о 10:51 модерновим дизель-поїздом Львів – Ворохта через Яремче та Буковель.

Додаткові рейси швидкісних поїздів призначено з:

  • Волині – №755/756 Київ-Луцьк;
  • Слобожанщини – №720/719 Київ-Харків.

Також із Придніпров’я у західному напрямку курсуватимуть додаткові причіпні вагони сполученням Дніпро – Львів у складі поїзда №032/031 Запоріжжя – Перемишль.

Нагадаємо, із 14 грудня в Україні почав діяти оновлений графік руху пасажирських поїздів, який розширює можливості залізничних подорожей до країн Європейського Союзу. Укрзалізниця переглянула міжнародне сполучення та збільшила кількість маршрутів з 11 до 17.

