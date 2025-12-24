Укрзализныця запускает 16 дополнительных поездов на зимние праздники
В период Рождественских и Новогодних праздников Укрзализныця усиливает пассажирское сообщение и назначает 16 дополнительных поездов
Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает RegioNews.
Кроме того, предусмотрено курсирование прицепных вагонов и увеличение периодичности отдельных регулярных рейсов. Такие шаги позволят расширить предложение мест даже при дефиците вагонного парка, отметили в УЗ.
Традиционно приоритет предоставлен карпатскому направлению – для обеспечения возможностей отдыха и реабилитации украинских военных, а также комфортных путешествий для семей с детьми.
Уже в январе часть этих маршрутов будет дополнительно охватываться государственной программой "3000 км по Украине".
Список 16 дополнительных поездов:
- №255/256 Киев – Рахов;
- №271/272 Киев – Ивано-Франковск;
- №237/238 Киев – Ужгород;
- №220/219 Киев – Днепр;
- №248/247 Киев – Одесса;
- №265/266 Киев – Одесса;
- №159/160 Киев – Трускавец;
- №249/250 Киев – Львов;
- №289/290 Киев – Львов;
- №291/292 Киев – Львов;
- №741/742 Киев – Львов;
- №777/778 Киев – Львов;
- №197/198 Киев – Ковель;
- №168/167 Одесса – Львов.
В УЗ подчеркнули, что особого внимания заслуживает поезд №291 Киев – Львов, который имеет максимально удобную стыковку (35 минут) с поездом №157/158 Львов – Чоп. Этот маршрут проходит через популярные карпатские направления: Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.
Удобную пересадку в Карпаты также обеспечивает поезд №289 Киев – Львов (прибытие в 07:40) с последующим отправлением в 10:51 модерновым дизель-поездом Львов – Ворохта через Яремче и Буковель.
Дополнительные рейсы скоростных поездов назначены по:
- Волыни – №755/756 Киев-Луцк;
- Слобожанщины – №720/719 Киев-Харьков.
Также из Приднепровья в западном направлении будут курсировать дополнительные прицепные вагоны сообщением Днепр – Львов в составе поезда №032/031 Запорожье – Перемышль.
Напомним, с 14 декабря в Украине начал действовать обновленный график движения пассажирских поездов, расширяющий возможности железнодорожных путешествий в страны Европейского Союза. Укрзализныця просмотрела международное сообщение и увеличила количество маршрутов с 11 до 17.