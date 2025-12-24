Укрзализныця запускает 16 дополнительных поездов на зимние праздники

Иллюстративное фото: из открытых источников

В период Рождественских и Новогодних праздников Укрзализныця усиливает пассажирское сообщение и назначает 16 дополнительных поездов

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает RegioNews.

Кроме того, предусмотрено курсирование прицепных вагонов и увеличение периодичности отдельных регулярных рейсов. Такие шаги позволят расширить предложение мест даже при дефиците вагонного парка, отметили в УЗ.

Традиционно приоритет предоставлен карпатскому направлению – для обеспечения возможностей отдыха и реабилитации украинских военных, а также комфортных путешествий для семей с детьми.

Уже в январе часть этих маршрутов будет дополнительно охватываться государственной программой "3000 км по Украине".

Список 16 дополнительных поездов:

№255/256 Киев – Рахов;

№271/272 Киев – Ивано-Франковск;

№237/238 Киев – Ужгород;

№220/219 Киев – Днепр;

№248/247 Киев – Одесса;

№265/266 Киев – Одесса;

№159/160 Киев – Трускавец;

№249/250 Киев – Львов;

№289/290 Киев – Львов;

№291/292 Киев – Львов;

№741/742 Киев – Львов;

№777/778 Киев – Львов;

№197/198 Киев – Ковель;

№168/167 Одесса – Львов.

В УЗ подчеркнули, что особого внимания заслуживает поезд №291 Киев – Львов, который имеет максимально удобную стыковку (35 минут) с поездом №157/158 Львов – Чоп. Этот маршрут проходит через популярные карпатские направления: Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.

Удобную пересадку в Карпаты также обеспечивает поезд №289 Киев – Львов (прибытие в 07:40) с последующим отправлением в 10:51 модерновым дизель-поездом Львов – Ворохта через Яремче и Буковель.

Дополнительные рейсы скоростных поездов назначены по:

Волыни – №755/756 Киев-Луцк;

Слобожанщины – №720/719 Киев-Харьков.

Также из Приднепровья в западном направлении будут курсировать дополнительные прицепные вагоны сообщением Днепр – Львов в составе поезда №032/031 Запорожье – Перемышль.

Напомним, с 14 декабря в Украине начал действовать обновленный график движения пассажирских поездов, расширяющий возможности железнодорожных путешествий в страны Европейского Союза. Укрзализныця просмотрела международное сообщение и увеличила количество маршрутов с 11 до 17.

