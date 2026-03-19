17:05  19 березня
Внаслідок атаки РФ пошкоджено головну синагогу Одеси
16:21  19 березня
Завтра в Україні потепліє до +14 градусів
15:27  19 березня
Киянка опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру
UA | RU
UA | RU
19 березня 2026, 16:45

Нардепку з Тернопільщини, яка викидала гроші через паркан, засудили до 2 років позбавлення волі

19 березня 2026, 16:45
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд визнав винуватими в отриманні 11,3 тис. доларів за перетин кордону народну депутатку Людмилу Марченко та її помічницю і засудив кожну до двох років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію судового засідання.

За рішенням суду народну депутатку визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України. Їй призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк три роки.

Її помічницю суд визнав винуватою за такими самими статтями і призначив покарання 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в організаціях, діяльність яких пов'язана з оформленням дозволів громадянам на виїзд з України, строком на три роки.

Раніше Людмила Марченко, яку викрили на хабарі, пояснила, чому намагалася позбутися грошей, коли до неї прийшли детективи Національного антикорупційного бюро України. Вона заявила, що гроші, які вона намагалася викинути через паркан, їй принесла на зберігання її помічниця Анастасія Колеснік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Суддя, яка збила двох дітей у Харкові, постане перед судом
19 березня 2026, 11:22
Суддю з Луганщини викрили на спробі підкупу колеги у Києві
17 березня 2026, 14:35
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Україні головне не стати жертвою конфлікту на Близькому Сході
19 березня 2026, 17:28
Внаслідок атаки РФ пошкоджено головну синагогу Одеси
19 березня 2026, 17:05
Завтра в Україні потепліє до +14 градусів
19 березня 2026, 16:21
На Київщині чоловік вмовив дівчат-підлітків вживати наркотики
19 березня 2026, 15:45
Киянка опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру
19 березня 2026, 15:27
Хотів "відкосити" від мобілізації: на Черкащині чоловік попався на хабарі в 3 тисячі доларів
19 березня 2026, 15:15
У Києві водолази-сапери вилучили уламки російської ракети з річки
19 березня 2026, 15:06
На Дніпропетровщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю: п'ятеро підозрюваних
19 березня 2026, 14:53
Закопали тіло немовляти на смітнику: на Вінниччині взяли під варту батьків
19 березня 2026, 14:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »