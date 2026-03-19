Нардепку з Тернопільщини, яка викидала гроші через паркан, засудили до 2 років позбавлення волі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд визнав винуватими в отриманні 11,3 тис. доларів за перетин кордону народну депутатку Людмилу Марченко та її помічницю і засудив кожну до двох років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію судового засідання.

За рішенням суду народну депутатку визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України. Їй призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк три роки.

Її помічницю суд визнав винуватою за такими самими статтями і призначив покарання 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в організаціях, діяльність яких пов'язана з оформленням дозволів громадянам на виїзд з України, строком на три роки.

Раніше Людмила Марченко, яку викрили на хабарі, пояснила, чому намагалася позбутися грошей, коли до неї прийшли детективи Національного антикорупційного бюро України. Вона заявила, що гроші, які вона намагалася викинути через паркан, їй принесла на зберігання її помічниця Анастасія Колеснік.