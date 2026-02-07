16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
07 лютого 2026, 10:57

На Львівщині через атаку РФ без води і тепла залишились 6 тисяч жителів

07 лютого 2026, 10:57
фото: ДСНС
Через атаку по обʼєкту критичної інфраструктури у селищі Добротвір Львівської області 6 тисяч місцевих жителів залишились без води і тепла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську ОВА.

Як зазначається, над відновленням постачання працюють всі профільні служби.

Також у Львівській області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Зараз по всій Львівщині без електрики понад 600 тисяч абонентів.

Як повідомлялось, 6 лютого на Львівщині прогримів потужний вибух. Інцидент стався у селі Дуліби Стрийського району.

війна Львівщина Львівська область атака критична інфраструктура
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
