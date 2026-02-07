На Львівщині через атаку РФ без води і тепла залишились 6 тисяч жителів

фото: ДСНС

Через атаку по обʼєкту критичної інфраструктури у селищі Добротвір Львівської області 6 тисяч місцевих жителів залишились без води і тепла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську ОВА.

Як зазначається, над відновленням постачання працюють всі профільні служби.

Також у Львівській області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Зараз по всій Львівщині без електрики понад 600 тисяч абонентів.

Як повідомлялось, 6 лютого на Львівщині прогримів потужний вибух. Інцидент стався у селі Дуліби Стрийського району.