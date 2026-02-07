На Львівщині через атаку РФ без води і тепла залишились 6 тисяч жителів
Через атаку по обʼєкту критичної інфраструктури у селищі Добротвір Львівської області 6 тисяч місцевих жителів залишились без води і тепла
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську ОВА.
Як зазначається, над відновленням постачання працюють всі профільні служби.
Також у Львівській області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Зараз по всій Львівщині без електрики понад 600 тисяч абонентів.
Як повідомлялось, 6 лютого на Львівщині прогримів потужний вибух. Інцидент стався у селі Дуліби Стрийського району.
РФ здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми УкраїниВсі новини »
07 лютого 2026, 07:59За 18 днів отримав 5 років: на Львівщині військового судили за СЗЧ
06 лютого 2026, 21:35На Львівщині водій швидкої під наркотиками збив 10-річну дитину
06 лютого 2026, 14:35
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК
07 лютого 2026, 17:31Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система
07 лютого 2026, 17:11Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
07 лютого 2026, 16:59У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК
07 лютого 2026, 16:25На Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини
07 лютого 2026, 15:40Україна отримала 300 потужних генераторів на півмільярда доларів
07 лютого 2026, 15:06Український блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади
07 лютого 2026, 14:35У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05Наша переговорна позиція об’єктивно слабка
07 лютого 2026, 13:59Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК
07 лютого 2026, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі блоги »