РФ атакувала енергооб’єкти у восьми областях України

Вночі та вранці 7 лютого ворог здійснив чергову, другу з початку року, масовану атаку на енергосистему України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначили у компанії, під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб’єкти у восьми областях.

"Були атаковані електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок завданих ворогом пошкоджень – в енергосистемі України суттєво збільшився дефіцит потужності. Це зумовило вимушене збільшення тривалості погодинних відключень в усіх регіонах.

Також у більшості областей наразі діють аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялось, РФ здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. В багатьох регіонах немає світла.