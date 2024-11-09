Помер відомий український боксер В'ячеслав Узєлков
Український боксер В’ячеслав Узелков помер на 46 році життя
Про це повідомила пресслужба Української федерації боксу, передає RegioNews.
"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління", – йдеться у повідомленні.
Також про смерть Узєлкова повідомив колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус.
"Сьогодні український бокс зазнав непоправної втрати. В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту", – написав він.
Наразі причини та обставини смерті спортсмена невідомі. Йому було 45 років.
Нещодавно Узєлков переніс операцію на серці й перебував на етапі реабілітації.
Довідка. В’ячеслав Узєлков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар’єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі українець з’явився у 2004 році, і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. Кар’єру Узєлков закінчив у 2013 році, в останньому двобої він поступився сербу Геарду Аєтовичу.
Згодом він став телеведучим та здобув популярність завдяки участі у таких шоу як "Україна має талант", а згодом зі своєю дружиною знімався у передачі "Зважені та щасливі".
Також Узєлков пробував себе в ролі політика: у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії "ОПЗЖ", утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.
Нагадаємо, у жовтні у віці 59 років помер народний депутат від партії "Голос" Олег Макаров.