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09 листопада 2024, 15:51

Помер відомий український боксер В'ячеслав Узєлков

09 листопада 2024, 15:51
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фото: Федерація боксу
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Український боксер В’ячеслав Узелков помер на 46 році життя

Про це повідомила пресслужба Української федерації боксу, передає RegioNews.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління", – йдеться у повідомленні.

Також про смерть Узєлкова повідомив колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус.

"Сьогодні український бокс зазнав непоправної втрати. В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту", – написав він.

Наразі причини та обставини смерті спортсмена невідомі. Йому було 45 років.

Нещодавно Узєлков переніс операцію на серці й перебував на етапі реабілітації.

Довідка. В’ячеслав Узєлков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар’єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі українець з’явився у 2004 році, і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. Кар’єру Узєлков закінчив у 2013 році, в останньому двобої він поступився сербу Геарду Аєтовичу.

Згодом він став телеведучим та здобув популярність завдяки участі у таких шоу як "Україна має талант", а згодом зі своєю дружиною знімався у передачі "Зважені та щасливі".

Також Узєлков пробував себе в ролі політика: у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії "ОПЗЖ", утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.

Нагадаємо, у жовтні у віці 59 років помер народний депутат від партії "Голос" Олег Макаров.

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