Из-за непогоды в Украине обесточено 29 населенных пунктов

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По состоянию на утро 10 июня из-за сложных погодных условий — грозы и сильного ветра — 29 населенных пунктов в трех областях Украины остаются полностью или частично без электроснабжения. На местах работают аварийно-восстановительные бригады облэнерго, которые планируют возобновить питание всех потребителей до конца суток

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Ненастье, бурлившее в отдельных регионах страны, стало причиной аварийного отключения линий электропередач. Больше всего пострадали области, где фиксировались шквалы и обильные ливни.

Кроме этого, в "Укрэнерго" отметили, что потребление электроэнергии в Украине второй день подряд снижается из-за прохладной, но ясной погоды. В частности, по состоянию на 9.30 утра уровень потребления был на 7,7% ниже, чем в понедельник, 9 июня.

Такую динамику связывают с снижением температуры воздуха, что уменьшает нагрузку на сеть за счет менее активного использования кондиционеров, а также с эффективной работой домашних солнечных электростанций в ясную погоду.

Напомним, в Украине с 10 по 12 июня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.