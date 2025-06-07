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07 червня 2025, 11:49

У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога станом на 7 червня

07 червня 2025, 11:49
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сили оборони за добу ліквідували 1120 окупантів, 15 танків, 52 бронемашини, 56 артсистем, 300 БПЛА, а також 167 од. авто та спецтехніки

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews,

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 995 тисяч солдат.

Нагадаємо, у суботу, 7 червня, внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35.

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