В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага по состоянию на 7 июня

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны за сутки ликвидировали 1120 окупантов, 15 танков, 52 бронемашины, 56 артсистем, 300 БПЛА, а также 167 ед. авто и спецтехники

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 995 тысяч солдат.

Напомним, в субботу, 7 июня, в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.