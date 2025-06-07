В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага по состоянию на 7 июня
Силы обороны за сутки ликвидировали 1120 окупантов, 15 танков, 52 бронемашины, 56 артсистем, 300 БПЛА, а также 167 ед. авто и спецтехники
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 995 тысяч солдат.
Напомним, в субботу, 7 июня, в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.
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