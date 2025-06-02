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02 червня 2025, 07:01

До 12 ракет: у Чорному морі перебувають ворожі кораблі

02 червня 2025, 07:01
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У понеділок вранці, 2 червня, російська армія тримає в акваторії Чорного моря два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 12 ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі – 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

Нагадаємо, 1 червня українські спецслужби завдали ударів по російських аеродромах, де базуються основні сили стратегічної авіації ворога. Знищено понад 40 літаків.

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