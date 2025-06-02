До 12 ракет: у Чорному морі перебувають ворожі кораблі
У понеділок вранці, 2 червня, російська армія тримає в акваторії Чорного моря два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 12 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі – 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
Нагадаємо, 1 червня українські спецслужби завдали ударів по російських аеродромах, де базуються основні сили стратегічної авіації ворога. Знищено понад 40 літаків.
Дрони СБУ знищили російську РЛС та обладнання на газовидобувних платформах у Чорному моріВсі новини »
19 травня 2025, 12:20На узбережжя Одещини винесло російську міну: кадри знищення
19 травня 2025, 06:10
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Делегація України вже у Стамбулі: коли відбудеться зустріч із росіянами
02 червня 2025, 10:01В Україні 2 червня – мінлива хмарність, місцями дощі та грози
02 червня 2025, 09:39Росія атакувала Україну 84 дронами і ракетами: як відпрацювала ППО
02 червня 2025, 09:25На Львівщині патрульні зупинили п'яного водія маршрутки
02 червня 2025, 09:09Генштаб розповів про втрати РФ станом на 2 червня
02 червня 2025, 08:40На Херсонщині окупанти убили 3 і поранили 19 мирних мешканців
02 червня 2025, 08:19На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця: поліція розслідує інцидент
02 червня 2025, 08:05Запорізька область під масованими ударами: загинули 5 людей, 9 – поранені
02 червня 2025, 07:43Херсон під артобстрілом: росіяни вбили 40-річного чоловіка
02 червня 2025, 07:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі блоги »