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28 травня 2025, 15:17

Олена Шуляк: Держава виплатила українцям 25 млрд гривень за програмою "єВідновлення"

28 травня 2025, 15:17
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фото: Олена Шуляк
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За два роки існування програми "єВідновлення" компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали вже понад 100 тисяч українських родин, а загальна сума виплат перевищила 25 млрд гривень.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк, передає RegioNews.

В партії "Слуга Народу" нагадали, що "єВідновлення" – наймасштабніша компенсаційна ініціатива, яку будь-коли реалізовувала наша держава, покликана допомогти українцям, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії. Створення цієї програми стало принциповою відповіддю держави на виклики війни. Програма передбачає виплати на ремонт пошкодженого житла (до 350 тис. для ремонту квартир та до 500 тис. для ремонту пошкоджених приватних будинків), на придбання нового житла за допомогою сертифікатів, а також компенсації для будівництва приватних будинків.

Очільниця "Слуги Народу" додала, що одним з основних завдань є розширення програми на тимчасово окуповані території (ТОТ). Законодавча база для цього вже створена, а перший успішний експеримент вже пройшов у Мелітополі. Окрім цього, тривають консультації з громадськістю для подальшого вдосконалення механізму, щоб якнайшвидше допомогти людям, які залишаються в складних умовах окупації.

"єВідновлення" — це не лише про виплати. Це про довіру. І про те, як держава вчиться бути на боці своїх людей. Вірю, програма тільки розширюватиметься, повертаючи людям не просто домівки, а велику надію та впевненість у майбутнє. Держава продовжує вдосконалювати механізми програми. Уряд вже виділив додаткові 15 млрд гривень на компенсацію для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло. Це дозволить забезпечити житлом щонайменше 30 тисяч людей", – зазначила Олена Шуляк.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що у 2025 році на виплату грошової компенсації за житло для ветеранів війни та родин загиблих Героїв виділено майже 4 млрд грн. Це дозволить 1600 родинам наших захисників отримати кошти на власне житло. В середньому на оселю виділяється близько 2,5 млн грн. Для того, щоб потрапити до списку отримувачів компенсації на придбання житла, необхідно звернутися до виконавчого комітету місцевої ради за місцем проживання.

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