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За два года существования программы "еВидновлення" компенсации за поврежденное или разрушенное жилье получили уже более 100 тыс. украинских семей, а общая сумма выплат превысила 25 млрд грн.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народу", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

В партии "Слуга Народу" напомнили, что "еВидновлення" – самая масштабная компенсационная инициатива, которую когда-либо реализовывало государство, призванная помочь украинцам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии. Создание этой программы стало принципиальным ответом государства на вызовы войны. Программа предусматривает выплаты на ремонт поврежденного жилья (до 350 тыс. на ремонт квартир и до 500 тыс. на ремонт поврежденных частных домов), на приобретение нового жилья с помощью сертификатов, а также компенсации на строительство частных домов.

Руководительница "Слуги Народу" добавила, что одной из основных задач является расширение программы на временно оккупированные территории (ТОТ). Законодательная база для этого уже создана, а первый успешный эксперимент прошел в Мелитополе. Кроме этого, продолжаются консультации с общественностью для дальнейшего совершенствования механизма, чтобы как можно скорее помочь людям, которые остаются в сложных условиях оккупации.

"еВидновлення" – это не только про выплаты. Это про доверие. И про то, как государство учится быть на стороне своих людей. Верю, программа только будет расширяться, возвращая людям не просто дома, а большую надежду и уверенность в будущее. Государство продолжает совершенствовать механизмы программы. Правительство уже выделило дополнительные 15 млрд грн на компенсации для внутренне перемещенных лиц, которые утратили жилье. Это позволит обеспечить жильем не менее 30 тыс. человек", – отметила Елена Шуляк.

Ранее в партии "Слуга Народу" сообщали, что в 2025 году на выплату денежной компенсации за жилье для ветеранов войны и семей погибших героев выделено почти 4 млрд грн. Это позволит 1 600 семьям наших защитников получить средства на собственное жилье. В среднем на жилье выделяется около 2,5 млн грн. Чтобы попасть в список получателей компенсации на приобретение жилья, необходимо обратиться в исполнительный комитет местного совета по месту жительства.