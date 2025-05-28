МРТ та КТ лише за направленням вузьких спеціалістів: нові правила від НСЗУ

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Сімейні лікарі більше не мають права виписувати направлення на такі складні обстеження, як МРТ, КТ, розширені аналізи та дослідження для перевірки роботи легені. Ці обстеження тепер можуть призначати лише вузькопрофільні спеціалісти, які ведуть пацієнта

Про це в інтерв'ю для УП. Життя повідомила керівниця Національної служби здоров'я Наталія Гусак, передає RegioNews.

За її словами, зміни запровадили, щоби уникнути дублювання направлень та зменшити випадки безпідставних обстежень.

Сімейні лікарі тепер можуть призначати тільки базові обстеження: УЗД, рентген, холтерівський моніторинг, ендоскопічні дослідження та деякі лабораторні аналізи.

Наразі НСЗУ не встановило технічних заборон на створення направлень, але обстеження, призначені з порушенням правил, не будуть оплачені державою, додала Гусак.

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