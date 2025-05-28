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28 мая 2025, 07:15

Синоптики предупреждают: сегодня в четырех областях Украины – сильный ветер и ливни

28 мая 2025, 07:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду, 28 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий

Об этомсообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

В частности, в Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях прогнозируются дожди.

В Карпатах и Левобережье ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Эти погодные явления соответствуют уровню опасности (желтому), что требует повышенного внимания и осторожности.

Жителям и гостям регионов рекомендуется избегать открытых мест во время сильного ветра, соблюдать осторожность вблизи деревьев и линий электропередач, а также учесть погодные условия при планировании поездок.

Напомним, ранее известный синоптик рассказал, какой будет погода летом 2025 года.

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