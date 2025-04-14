Фото: СБУ

Китайці, які потрапили в український полон, виступили на пресконференції, і відповіли на питання журналістів. Зокрема, вони зізнались, що бачили в росіян інших іноземців - і не лише з Китаю

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Полонені припускають, що вони служили в складі 7-ї мотострілецької бригади РФ. Один з них, Чжан - до участі у війни був рятувальником. Інший, Ван - став безробітним під час пандемію Згодом він побачив оголошення про набір в російську армію в соцмережах.

У пункті збору Ван бачив ще близько 20 іноземців. Це, ймовірно, були люди з країн Середньої Азії, Гани, Іраку.

У навчальному таборі телефони в них забирали в перший же день. За зарядні пристрої та інші банальні речі потрібно було платити, щоб не отримувати погрози.

Ван також розповів, що вони намагались втекти. Проте в росіян був жорсткий контроль. Наприклад, він зауважив, що чув, як один з іноземців намагався вкоротити собі віку. Також Ван зазначив, що не вбивав українських захисників. За його словами, він провів місяць на полігоні, три дні на передовій, потім потрапив у полон".

Обидва полонені розповіли, що знали лише те, що транслювала пропаганда в Китаї. За їхніми словами, там транслюють "успішне" просування РФ.

У полон вони потрапили, коли ЗСУ почали обстрілювати позиції дронами. Командир загинув, а китайці - здались українським військовим.

Уже під час перебування в бліндажі ЗСУ потрапили під ймовірну хімічну атаку. Однак, за їхніми словами, українські військові допомогли сховатися та пояснили, що потрібно робити.

Нагадаємо, що обох китайських полонених українські військові захопили на Донеччині. За словами китайців, це було їхнє перше бойове завдання. У СБУ повідомляли, що їх перевезли в Київ і надають їм всі умови, які передбачені міжнародними нормами.