Прикордонники знищили укриття росіян, антену зв'язку і два квадроцикли на Курському напрямку
Оператори безпілотних систем бригади "Сталевий Кордон" не дають спокою російським військам на Курському напрямку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Минулої доби прикордонні оператори FPV-дронів "Сталевого Кордону" на Курському напрямку виявили та знищили укриття з особовим складом та антену зв'язку орків. Пізніше пілоти виявили та перетворили на брухт два російських квадроцикли, на одному з яких їхали окупанти", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині.
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