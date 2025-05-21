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21 травня 2025, 04:23

Прикордонники знищили укриття росіян, антену зв'язку і два квадроцикли на Курському напрямку

21 травня 2025, 04:23
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фото: ДПСУ
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Оператори безпілотних систем бригади "Сталевий Кордон" не дають спокою російським військам на Курському напрямку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Минулої доби прикордонні оператори FPV-дронів "Сталевого Кордону" на Курському напрямку виявили та знищили укриття з особовим складом та антену зв'язку орків. Пізніше пілоти виявили та перетворили на брухт два російських квадроцикли, на одному з яких їхали окупанти", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині.

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