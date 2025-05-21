Пограничники уничтожили укрытие россиян, антенну связи и два квадроцикла на Курском направлении
Операторы беспилотных систем бригады "Стальная Граница" не дают покоя российским войскам на Курском направлении
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В минувшие сутки пограничные операторы FPV-дронов "Стальной Границы" на Курском направлении обнаружили и уничтожили укрытие с личным составом и антенну связи орков. Позже пилоты обнаружили и превратили в металлолом два российских квадроцикла, на одном из которых ехали оккупанты", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области.
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