Понад 100 окупантів та майже 200 одиниць техніки: українські прикордонники відзвітували про результати роботи за тиждень

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Упродовж тижня, з 12 по 18 травня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 128 загарбників, 174 поранили, ще 3 окупантів взяли в полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Також прикордонники підбили 1 танк, 1 САУ, 2 БМП, 1 ЗУ, 1 РСЗВ, 1 ББА та 173 транспортних засоби ворога та 1 екскаватор.

Знищили 12 гармат, 9 мінометів, 88 засобів зв’язку та 3 комплекси відеоспостереження, 12 засобів РЕБ (РЕР).

Ліквідували 455 укриттів та позицій особового складу окупантів, 6 складів з боєприпасами та 7 з пально-мастильними матеріалами.

Крім того, військовослужбовці Держприкордонслужби "приземлили" 369 ворожих БпЛА (у т.ч. 52 типу "Shahed-136/131" та "Гербера").

Раніше прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині.