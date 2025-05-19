13:05  19 травня
Розбій у Києві: чоловік із ножем напав на продавчиню квітів
08:43  19 травня
Не бачив батька понад три роки: із ТОТ повернули 15-річного хлопця
06:10  19 травня
На узбережжя Одещини винесло російську міну: кадри знищення
UA | RU
UA | RU
19 травня 2025, 13:09

Понад 100 окупантів та майже 200 одиниць техніки: українські прикордонники відзвітували про результати роботи за тиждень

19 травня 2025, 13:09
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Упродовж тижня, з 12 по 18 травня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 128 загарбників, 174 поранили, ще 3 окупантів взяли в полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Також прикордонники підбили 1 танк, 1 САУ, 2 БМП, 1 ЗУ, 1 РСЗВ, 1 ББА та 173 транспортних засоби ворога та 1 екскаватор.

Знищили 12 гармат, 9 мінометів, 88 засобів зв’язку та 3 комплекси відеоспостереження, 12 засобів РЕБ (РЕР).

Ліквідували 455 укриттів та позицій особового складу окупантів, 6 складів з боєприпасами та 7 з пально-мастильними матеріалами.

Крім того, військовослужбовці Держприкордонслужби "приземлили" 369 ворожих БпЛА (у т.ч. 52 типу "Shahed-136/131" та "Гербера").

Раніше прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДПСУ війна втрати росіян
Українські дрони завдали нищівних ударів по російських військах на Курщині
19 травня 2025, 11:50
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 19 травня
19 травня 2025, 10:15
Українська ППО приземлила понад 70 російських "шахедів" та дронів-імітаторів
19 травня 2025, 09:50
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Бійці "Шквалу" показали, як нищать окупантів на Луганщині
19 травня 2025, 15:36
На Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом допомоги для військових
19 травня 2025, 15:22
Пенсія з урахуванням стажу за кордоном: що змінилося
19 травня 2025, 15:19
У Чернігові жінка на смерть забила їжачиху з їжаченятами
19 травня 2025, 15:11
В Івано-Франківську відбулося навчання екзорцистів
19 травня 2025, 15:08
У Запоріжжі вовк утік із приватного зоопарку та розгулював містом
19 травня 2025, 14:50
На Житомирщині в ДТП постраждали чотири людини
19 травня 2025, 14:47
Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B
19 травня 2025, 14:43
Військові за пів року подали 100 тисяч рапортів на зміну місця служби в "Армія+": скільки схвалили
19 травня 2025, 14:36
У Харкові 16-річна дівчина підпалила два військові автомобілі
19 травня 2025, 14:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Андрій Длігач
Юрій Бутусов
Роман Істомін
Всі блоги »