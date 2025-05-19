Более 100 окупантов и почти 200 единиц техники: украинские пограничники отчитались о результатах работы за неделю
В течение недели, с 12 по 18 мая 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 128 захватчиков, 174 ранили, еще 3 кафира взяли в плен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Также пограничники подбили 1 танк, 1 САУ, 2 БМП, 1 ЗУ, 1 РСЗО, 1 ББА и 173 транспортных средства врага и 1 экскаватор.
Уничтожили 12 орудий, 9 минометов, 88 средств связи и 3 комплекса видеонаблюдения, 12 средств РЭБ (РЭР).
Ликвидировали 455 укрытий и позиций личного состава окупантов, 6 складов с боеприпасами и 7 с горюче-смазочными материалами.
Кроме того, военнослужащие Госпогранслужбы приземлили 369 враждебных БпЛА (в т.ч. 52 типа Shahed-136/131 и Гербера).
Ранее пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков Харьковщины.
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