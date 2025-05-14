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14 травня 2025, 09:15

Росія атакувала Україну балістикою та 145 БпЛА: як відпрацювала ППО

14 травня 2025, 09:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 14 травня РФ запустила по Україні одну ракету, 145 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 80 ворожих дронів, ще 42 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Також Росія вдарила балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Нагадаємо, протягом тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 180 російських дронів.

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