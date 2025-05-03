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03 мая 2025, 15:15

В Укргидрометцентре предупредили о погоде на 4 мая

03 мая 2025, 15:15
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Синоптики предупредили, что в некоторых областях по воскресеньям будут дожди. Однако в некоторых областях осадков не предполагается

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В воскресенье, 4 мая, в Украине переменная облачность. В западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, днем грозы. В остальных регионах без осадков.

Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла. В Юго-восточных областях от 4 до 9 градусов тепла. Днем от 23 до 28 градусов выше нуля, а в западных регионах – от 20 до 25 градусов.

Также синоптики предупредили, что 4 мая днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы, в Украине кроме юго-востока порывы ветра 15-20 метров в секунду. Специалисты объявили первый (желтый) уровень опасности.

В Киевской области переменная облачность. Днем кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем от 9 до 14 градусов выше нуля. Днем от 23 до 28 градусов. В столице ночью от 12 до 14, а днем от 25 до 27 градусов выше нуля.

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