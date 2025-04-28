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28 квітня 2025, 11:27

Янукович отримав новий вирок від українського суду

28 квітня 2025, 11:27
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фото: з відкритих джерел
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Суд ухвалив вирок четвертому президенту України Віктору Януковичу та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента. Їх визнали винними в підбурюванні до дезертирства та організації незаконного переправлення через кордон

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Подільський районний суд Києва призначив покарання:

  • Януковичу – 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства;
  • ексзаступнику начальника УДО України – 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

"Прокурори Департаменту у справах Майдану клопотали про 15 та 10 років позбавлення волі відповідно. Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним та засудив їх до максимально можливого покарання", – зазначили в Генпрокуратурі.

У суді було доведено, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО.

Політ здійснювався поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота збройних сил РФ із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку РФ до військового аеродрому у місті Єйськ. Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками ЗС РФ, направилися до військового аеродрому "Гвардійське" на території АР Крим.

Надалі експрезидент прийняв рішення за сприяння ЗС РФ остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту РФ в районі Козачої бухти в Севастополі, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до росії. З Криму експрезидента вивозили морським шляхом російські військові.

У результаті разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до РФ виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

Маршрут пересування президента-втікача територією України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу РФ. Він погоджувався безпосередньо із президентом Росії.

Нагадаємо, це вже другий вирок четвертому президенту України. У січні 2019 року його засудили за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни та призначили 13 років позбавлення волі.

Також раніше оголосили підозру 15 колишнім працівникам Служби безпеки президента України Управління державної охорони за фактом дезертирства.

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