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28 апреля 2025, 11:27

Янукович получил новый приговор от украинского суда

28 апреля 2025, 11:27
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фото: из открытых источников
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Суд вынес приговор четвертому президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента. Их признали виновными в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через границу

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Подольский районный суд Киева назначил наказание:

  • Януковичу — 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству;
  • бывшему заместителю начальника УГО Украины — 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство.

"Прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о 15 и 10 годах лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным, и приговорил их к максимально возможному наказанию", — отметили в Генпрокуратуре.

В суде было доказано, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями РФ, воздушным путём незаконно пересёк государственную границу Украины и организовал переправку как минимум 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

Полёт осуществлялся вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Они вылетели тремя российскими военными вертолётами под управлением пилота Вооружённых сил РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении РФ к военному аэродрому в городе Ейск. Пробыв там некоторое время, они полетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолёте, предоставленном представителями ВС РФ, направились к военному аэродрому "Гвардейское" на территории АР Крым.

В дальнейшем экс-президент принял решение при содействии ВС РФ окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в Севастополе, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, обеспечивающих его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Крыма экс-президента вывозили морским путём российские военные.

В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ выехала часть сотрудников государственной охраны. На военную службу они не вернулись.

Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и России разрабатывался, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками Федеральной службы охраны и военнослужащими Южного военного округа РФ. Он согласовывался непосредственно с президентом России.

Напомним, это уже второй приговор четвёртому президенту Украины. В январе 2019 года его осудили за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны и назначили 13 лет лишения свободы.

Также ранее была объявлена подозрение 15 бывшим сотрудникам Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны по факту дезертирства.

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