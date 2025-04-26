Україну накриють заморозки: де буде найхолодніше

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Попередження про заморозки в Україні: оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укргідрометцентр.

Зазначається, що вночі 27 квітня в більшості регіонів України, крім Криму та Приазов'я, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий).

У західних та північних областях можливі заморозки в повітрі до 0-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Похолодання може пошкодити ранньоквітучі дерева та рослини, наголошують синоптики.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, цьогорічна весна буде теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів.