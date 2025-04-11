Принц Гаррі зустрівся із українською парамедикинею Тайрою

фото: paevska, Instagram

Засновник Invictus Games британський принц Гаррі під час візиту до України зустрівся з Юлією «Тайрою» Паєвською – військовослужбовицею та парамедикинею

Про це сама Паєвська повідомила в Інстаграмі, передає RegioNews.

"Людина, яка знає, що таке втрата. Що таке служити. І що означає піднятися після падіння. Я безмежно рада була знову обійняти його", - написала Тайра.

Також Тайра висловила вдячність центру протезування та реабілітації Superhumans за "неймовірні зусилля" його фахівців і передовий досвід у сфері відновлення.





Нагадаємо, в "Резерв+" створили понад 40 тисяч електронних направлень на ВЛК.