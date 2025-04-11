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Принц Гаррі зустрівся із українською парамедикинею Тайрою
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11 квітня 2025, 21:27

Принц Гаррі зустрівся із українською парамедикинею Тайрою

11 квітня 2025, 21:27
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фото: paevska, Instagram
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Засновник Invictus Games британський принц Гаррі під час візиту до України зустрівся з Юлією «Тайрою» Паєвською – військовослужбовицею та парамедикинею

Про це сама Паєвська повідомила в Інстаграмі, передає RegioNews.

"Людина, яка знає, що таке втрата. Що таке служити. І що означає піднятися після падіння. Я безмежно рада була знову обійняти його", - написала Тайра.

Також Тайра висловила вдячність центру протезування та реабілітації Superhumans за "неймовірні зусилля" його фахівців і передовий досвід у сфері відновлення.


Нагадаємо, в "Резерв+" створили понад 40 тисяч електронних направлень на ВЛК.

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