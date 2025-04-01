Росія обстріляла Сумщину 63 рази: є поранений

ілюстративне фото: Сумська ОВА

Уночі та зранку росіяни здійснили 63 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що обстрілів зазнали 6 громад.

Так, Юнаківську громаду ворог обстріляв із мінометів (10 вибухів), артилерії (10 вибухів), СПГ (6 вибухів), застосував FPV-дрон (1 вибух) і завдав ударів за допомогою авіабомб КАБ (19 вибухів).

Крім того, росіяни скинули ВОГ із безпілотників (411 вибухів). Внаслідок цих атак отримала поранення одна цивільна особа.

У Шалигинській громаді: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл (5 вибухів). Есманьська громада: противник скинув одну міну на територію громади.

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (3 вибухи) та авіаційні удари КАБ (23 вибухи). Унаслідок одного з ударів сталося загоряння будинку культури.

Миропільську громаду ворог атакував територію громади за допомогою авіабомб КАБ (6 вибухів).

Нагадаємо, Росія у ніч проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін підписав указ про весняний призов росіян в період з 1 квітня до 15 липня. До армії призвуть 160 громадян РФ.