Росія обстріляла Сумщину 63 рази: є поранений
Уночі та зранку росіяни здійснили 63 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що обстрілів зазнали 6 громад.
Так, Юнаківську громаду ворог обстріляв із мінометів (10 вибухів), артилерії (10 вибухів), СПГ (6 вибухів), застосував FPV-дрон (1 вибух) і завдав ударів за допомогою авіабомб КАБ (19 вибухів).
Крім того, росіяни скинули ВОГ із безпілотників (411 вибухів). Внаслідок цих атак отримала поранення одна цивільна особа.
У Шалигинській громаді: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
Великописарівська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл (5 вибухів). Есманьська громада: противник скинув одну міну на територію громади.
У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (3 вибухи) та авіаційні удари КАБ (23 вибухи). Унаслідок одного з ударів сталося загоряння будинку культури.
Миропільську громаду ворог атакував територію громади за допомогою авіабомб КАБ (6 вибухів).
Нагадаємо, Росія у ніч проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками.
Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін підписав указ про весняний призов росіян в період з 1 квітня до 15 липня. До армії призвуть 160 громадян РФ.