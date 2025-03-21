В Украине ожидается до +15 градусов: погода на выходные

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В субботу, 22 марта, в Украине будет тепло, днем ожидается +10+15 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее словам, немного свежее будет на крайнем востоке и в прибрежных районах +9+12 градусов.

"Дожди завтра возможны на Сумщине и вокруг Карпат. Однако все же будет преобладать в большинстве областей сухая погода. Поэтому завтра можно гулять, дышать хорошим весенним воздухом, греться в садах, на огородах, клумбах и просто любоваться весной", - говорит Диденко.

В воскресенье температура воздуха также будет достаточно комфортной, разве что похолодает на западе и севере Украины.

"Дождей 23 марта станет больше, пройдут осадки в западных, северных областях и Винницкой области. На остальной территории в воскресенье - без существенных осадков", - отметила синоптик.

В Киеве в субботу без осадков, днем до +14 градусов.

В воскресенье в столице предполагается понижение температуры воздуха до +10+12 градусов, местами пройдет дождь.

Напомним, по прогнозам синоптиков, нынешняя весна будет теплее климатической нормы , но ее особенностью может стать меньшее количество осадков.