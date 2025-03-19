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В Украине 20 марта не ожидается осадков. Однако в некоторых областях столбики термометров опустятся до минуса

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

На четверг, 20 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 1 градуса тепла до 4 градуса мороза, в Карпатах – 5-10 градусов мороза. Днем от 7 до 12 градусов выше нуля.

В Киевской области ночью от 1 до 4 градусов мороза, а днем от 7 до 12 градусов тепла. В столице ночью прогнозируют от 0 до 2 градусов мороза, днем – 10-12 градусов тепла.