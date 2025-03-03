Сьогодні в Україні буде майже без опадів: прогноз погоди на 3 березня

фото: Вечірній Київ

У понеділок, 3 березня, в Україні буде майже без опадів. Температура повітря прогріється до 6°

Про це передає RegioNews з посиланням на "Укргідрометцентр".

Зазначається, що вночі та вранці в Україні, крім сходу, місцями туман.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, на сході країни близько 0°.

У Києві та області, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.

Температура по області вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.





Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, весна 2025 року очікується теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів.