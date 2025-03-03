Сегодня в Украине будет почти без осадков: прогноз погоды на 3 марта
В понедельник, 3 марта, в Украине будет почти без осадков. Температура воздуха прогреется до 6°
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Отмечается, что ночью и утром в Украине кроме востока местами туман.
На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях 2-7° мороза; днем 1-6 градусов тепла, на востоке страны около 0 градусов.
В Киеве и области, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями, днем без осадков.
Температура по области днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.
Напомним, по прогнозам синоптиков, весна 2025 года ожидается теплее климатической нормы, но ее особенностью может стать меньшее количество осадков.