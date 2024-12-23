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23 грудня 2024, 13:00

Судовий саботаж: як блокують мільярдні кошти для армії

23 грудня 2024, 13:00
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фото: RegioNews
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Державний «ПриватБанк» проводить сьогодні, 23 грудня, торги з продажу заставлених вимог до порту «Боріваж», незважаючи на спроби їх заблокувати через суд. Очікувана вартість об'єкта, попри пошкодження від обстрілів, оцінюється щонайменше у 2 млрд грн, що може стати найбільшою угодою з продажу подібного активу від початку воєнних дій. Попри складну економічну ситуацію та воєнний стан, банк демонструє активну позицію щодо реалізації проблемних активів на користь держави

Торги відбуваються після тривалих судових суперечок з колишніми менеджерами Ігоря Коломойського, зокрема з Володимиром Яценком. Оскільки банк покриває практично всі видатки комісійними доходами та перераховує 80% прибутку до державного бюджету, очікувані надходження від продажу порту можуть скласти не менше 1,6 млрд грн. Ця сума могла б стати значним внеском у державну скарбницю в час, коли кожна гривня важлива для підтримки обороноздатності країни.

Напередодні торгів представники колишнього менеджменту банку здійснили спробу зірвати процес, пред'явивши судове рішення про заборону проведення продажу. Це рішення викликало значний резонанс у банківській спільноті та серед експертів фінансового сектору. У грошовому еквіваленті спроба блокування торгів загрожує втратою коштів, що дорівнює приблизно 400 000 середніх пенсій для українських пенсіонерів. Крім того, ця сума відповідає вартості понад 110 000 FPV-дронів або більше 5 000 снарядів калібру 155 мм, які могли б врятувати життя українських воїнів. Такі масштабні втрати для державного бюджету в умовах війни виглядають особливо цинічними.

Заборону було видано суддею Шевченківського районного суду Іриною Макаренко за вкрай сумнівних обставин, що викликає серйозні запитання щодо законності та обґрунтованості такого рішення. За наявною інформацією, для отримання цієї справи суддя навмисно не реєструвала надходження проваджень і не розглядала позови інших осіб протягом кількох місяців. Це дозволило обійти систему автоматичного розподілу справ, що стало підставою для ініціювання кримінального провадження. Експерти вказують на безпрецедентність такого випадку та його потенційні наслідки для судової системи України.

Вища рада правосуддя, де нещодавно розпочав роботу новий інститут дисциплінарних інспекторів, розглядатиме скарги на дії судді. Позивачі, чиї позови не розглядалися в установленому порядку для забезпечення отримання "потрібної" справи, закликаютьсяподати відповідні скарги. Це має стати прецедентом для очищення судової системи від недобросовісних суддів, які використовують свої повноваження всупереч інтересам держави та суспільства.

Юридична спільнота та експерти банківського сектору наголошують, що подібні дії підривають не лише економічну безпеку держави, але й довіру до судової системи загалом. А всі ми знаємо що в українському суспільстві зараз є великий запит саме на справедливість. В умовах, коли країна веде боротьбу за свою незалежність, такі дії, спрямовані на підрив економічних інтересів держави, викликають особливе занепокоєння та обурення суспільства. Зрадникам, які діють в інтересах корумпованих структур, немає місця в лавах української судової системи, особливо в час, коли єдність та чесність кожного державного інституту є запорукою нашої перемоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній топ-менеджер "ПриватБанку" – втікач Володимир Яценко, який зараз переховується у Відні, розгорнув масштабну юридичну кампанію проти державного банку, намагаючись заблокувати продаж стратегічно важливого активу – зернового терміналу "Боріваж".

порт Приватбанк торги Володимира Яценко Боріваж
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