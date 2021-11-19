Аналітики J.P. Morgan значно погіршили прогноз зростання ВВП України

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J.P. Morgan погіршив прогноз зростання реального ВВП України майже вдвічі з 4,5% до 2,3% у 2021 році, водночас зберіг прогноз на 2022 рік – зростання ВВП на 5%.

Про це йдеться у листопадовому огляді J.P. Morgan, повідомляє RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Аналітики залишили без змін прогноз номінального ВВП на 2021 рік на рекордному рівні $197 млрд (з 2022 року – на рівні $227 млрд).

На коригування аналітиками J.P. Morgan прогнозу зростання реального ВВП України вплинула оцінка Держстату зростання ВВП у липні-вересні на рівні 2,4% у річному вимірі. Прогноз J.P. Morgan передбачав зростання ВВП на 6,7% за цей період.

Крім того, аналітики J.P. Morgan допускають ще слабше зростання ВВП в Україні у четвертому кварталі і, як наслідок, зростання на 2% або менше реального ВВП у 2021 році.

J.P. Morgan очікує інфляцію на рівні 9,4% в Україні в 2021 році, 2022-го – 8,3%.

Дефіцит поточного рахунку за підсумками року становитиме 1,2% ВВП, наступного року зросте до 2,3% ВВП.

При цьому дефіцит держбюджету аналітики прогнозують у 2021 році на рівні 3,9% порівняно із закладеними у законі про держбюджет на 2021 рік 5,5%.

У листопаді аналітики іншого американського інвестбанку – Morgan Stanley – знизили оцінку зростання ВВП України в 2021 році до 3% з 3,4%, прогноз зростання на 2022 рік також знижений до 3,5% з 4,2% через загрозу нових обмежень, пов'язаних із коронавірусом.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2021 році з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - до 3,8% із 4%.