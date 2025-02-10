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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні не варто очікувати на вступ до НАТО найближчим часом через позицію США

Про це Шольц заявив під час дебатів з кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцом, передає RegioNews із посиланням на Deutsche Welle.

За словами Шольца, Україна не стане членом НАТО найближчим часом – причиною цьому є відмова США від підтримки вступу країни до Альянсу, що наразі є ключовим фактором у рішенні.

Шольц також висловив сподівання, що мирні переговори між Росією та Україною можуть відновитися після приходу Дональда Трампа до влади в США.

"Було б дуже добре, якби ця війна закінчилася", – зазначив він.

Фрідріх Мерц своєю чергою додав, що НАТО не приймає нових членів, які перебувають у стані війни, і висловив думку, що це ускладнює процес вступу України до Альянсу. Водночас Мерц підтримав надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, що дозволить значно зміцнити безпеку країни.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав до якнайшвидшого укладення угоди про припинення війни проти Україні, в іншому випадку Росія зіткнеться з новими санкціями.