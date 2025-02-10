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10 февраля 2025, 14:47

Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, – Шольц

10 февраля 2025, 14:47
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фото: pixabay
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине не стоит ожидать вступления в НАТО в ближайшее время из-за позиции США

Об этом Шольц заявил во время дебатов с кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцом, передает RegioNews со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Шольца, Украина не станет членом НАТО в ближайшее время – причиной тому является отказ США от поддержки вступления страны в Альянс, что является ключевым фактором в решении.

Шольц также выразил надежду, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут быть возобновлены после прихода Дональда Трампа к власти в США.

"Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", – сказал он.

Фридрих Мерц в свою очередь добавил, что НАТО не принимает новых членов, находящихся в состоянии войны, и выразил мнение, что это усложняет процесс вступления Украины в Альянс. В то же время Мерц поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, что позволит значительно укрепить безопасность страны.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны против Украины, в противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.

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