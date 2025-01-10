Які зміни чекають на українців у 2025 році
Індексація пенсій
На березень анонсовано індексацію пенсій для усіх пенсіонерів країни. У Верховній Раді вже заявили, що мінімальна індексація складе 100 грн, а максимальна — 1500 грн. Також обговорюється питання щодо надання окремої надбавки для пенсіонерів віком від 70 до 80 років. За деякими даними вона може скласти від 300 до 500 грн.
Натомість з 1 липня 2025 року має розпочатися реформа пенсійної системи щодо виплат по інвалідності. Зміни стосуватимуться як розрахунку самої пенсії так і умов її виплати. Фахівці з пенсійних виплат вже кажуть, що є ймовірність скасування усіх виплат по інвалідності, які зараз отримують громадяни усіх груп, а натомість їх замінять іншими формами соціальної підтримки. Втім, наразі у порівнянні з минулим роком ніяких змін поки не запроваджено і потрібно чекати липня поточного року.
Зросли ціни на пальне
Вже на початку 2025 року більшість автозаправок в Україні збільшили вартість пального в середньому на одну гривню. З 1 січня почали діяти нові акцизи на пальне, а саме ставка акцизу на бензин тепер становить 271,7 євро за 1000 літрів (до 1 січня було 242 євро), на дизельне пальне становить 215,7 євро (було 177,6 євро), на автогаз — 173 євро (було 148 євро). З кожним новим роком акциз на пальне в Україні лише підвищуватиметься. Наприклад, з 1 січня 2028 року акциз на бензин складатиме 359 євро за 1000 літрів. У Верховній Раді заявили, що таким чином пришвидшується приведення законодавства України до норм ЄС. Це потрібно для виконання угоди про асоціацію, з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку.
Вчителі отримають доплати
З 1 січня вчителі в Україні отримуватимуть щомісячну доплату до основної зарплатні в розмірі 1 тис. грн. З 1 вересня ця доплата має вже складати 2 тис. грн. Нагадаємо, що восени було багато дискусій щодо підвищення зарплат вчителям і тоді було вирішено це не робити в рамках державного бюджету на 2025 рік. Натомість вчителям будуть надавати доплати до основної зарплати.
Податки для ФОПів
Цього року усі фізичні особи-підприємці (ФОПи) в обов'язковому порядку мають сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що складає 22% від мінімальної зарплати, а це — 1760 грн на місяць. З 1 березня 2022 року, після початку повномасштабної війни, підприємці добровільно могли сплачувати ЄСВ — це було закріплено в змінах до податкового кодексу. Втім, у законі про державний бюджет на 2025 рік дію цієї норми зупинили саме з 2025 року.
Крім цього, 25 грудня 2024 року президент підписав закон, згідно з яким нові податки для фізичних осіб-підприємців запроваджуються з 1 січня 2025 року. Раніше планувалось, що ці зміни набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року.
Отже, з 2025 року ФОП І групи сплачуватимуть єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, а наразі це складає 302,8 грн на місяць. Також потрібно буде обов'язково сплачувати ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати (1760 грн на місяць). Військовий збір буде на рівні 800 грн на місяць — 10% від мінзарплати.
ФОПи ІІ групи повинні сплачувати єдиний податок в розмірі 1600 грн на місяць — 20% від мінзарплати, а також ЄСВ — 1760 грн на місяць. Військовий збір для них встановлений на рівні 800 грн на місяць.
ФОПи ІІІ групи мають сплачувати єдиний податок в розмірі 5% від доходу або ж 3% від доходу плюс ПДВ. Також для них встановлено ЄСВ — 1760 грн на місяць та військовий збір в розмірі 1% від доходу.
ФОПи ІV групи сплачуватимуть військовий збір в розмірі 800 грн на місяць, ЄСВ — 1760 грн на місяць, а єдиний податок буде залежати від типу земель.
Нотаріуси — "агенти" для податкової
Починаючи з 2025 року, усі нотаріуси повинні в обов'язковому порядку щомісяця надавати до податкової інформацію про усі посвідчені договори купівлі-продажу. Таким чином податківці планують контролювати, де і яким чином були здобуті кошти за які у подальшому здійснено купівлю будь-якого майна. Ще восени деякі нотаріуси критикували ці зміни, мовляв, вони за законом повинні будуть "здавати" своїх клієнтів до податкової. Втім, відповідні зміни до податкового кодексу все ж були прийняті парламентом.