Які зміни чекають на українців у 2025 році

2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни так чи інакше вплинуть на гаманець кожного без виключення українця. RegioNews зробив добірку того, що зміниться в житті країни вже цього року

2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни так чи інакше вплинуть на гаманець кожного без виключення українця. RegioNews зробив добірку того, що зміниться в житті країни вже цього року

Індексація пенсій

На березень анонсовано індексацію пенсій для усіх пенсіонерів країни. У Верховній Раді вже заявили, що мінімальна індексація складе 100 грн, а максимальна — 1500 грн. Також обговорюється питання щодо надання окремої надбавки для пенсіонерів віком від 70 до 80 років. За деякими даними вона може скласти від 300 до 500 грн.

Натомість з 1 липня 2025 року має розпочатися реформа пенсійної системи щодо виплат по інвалідності. Зміни стосуватимуться як розрахунку самої пенсії так і умов її виплати. Фахівці з пенсійних виплат вже кажуть, що є ймовірність скасування усіх виплат по інвалідності, які зараз отримують громадяни усіх груп, а натомість їх замінять іншими формами соціальної підтримки. Втім, наразі у порівнянні з минулим роком ніяких змін поки не запроваджено і потрібно чекати липня поточного року.

Зросли ціни на пальне

Вже на початку 2025 року більшість автозаправок в Україні збільшили вартість пального в середньому на одну гривню. З 1 січня почали діяти нові акцизи на пальне, а саме ставка акцизу на бензин тепер становить 271,7 євро за 1000 літрів (до 1 січня було 242 євро), на дизельне пальне становить 215,7 євро (було 177,6 євро), на автогаз — 173 євро (було 148 євро). З кожним новим роком акциз на пальне в Україні лише підвищуватиметься. Наприклад, з 1 січня 2028 року акциз на бензин складатиме 359 євро за 1000 літрів. У Верховній Раді заявили, що таким чином пришвидшується приведення законодавства України до норм ЄС. Це потрібно для виконання угоди про асоціацію, з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку.

Вчителі отримають доплати

З 1 січня вчителі в Україні отримуватимуть щомісячну доплату до основної зарплатні в розмірі 1 тис. грн. З 1 вересня ця доплата має вже складати 2 тис. грн. Нагадаємо, що восени було багато дискусій щодо підвищення зарплат вчителям і тоді було вирішено це не робити в рамках державного бюджету на 2025 рік. Натомість вчителям будуть надавати доплати до основної зарплати.

Податки для ФОПів

Цього року усі фізичні особи-підприємці (ФОПи) в обов'язковому порядку мають сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що складає 22% від мінімальної зарплати, а це — 1760 грн на місяць. З 1 березня 2022 року, після початку повномасштабної війни, підприємці добровільно могли сплачувати ЄСВ — це було закріплено в змінах до податкового кодексу. Втім, у законі про державний бюджет на 2025 рік дію цієї норми зупинили саме з 2025 року.

Крім цього, 25 грудня 2024 року президент підписав закон, згідно з яким нові податки для фізичних осіб-підприємців запроваджуються з 1 січня 2025 року. Раніше планувалось, що ці зміни набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року.

Отже, з 2025 року ФОП І групи сплачуватимуть єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, а наразі це складає 302,8 грн на місяць. Також потрібно буде обов'язково сплачувати ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати (1760 грн на місяць). Військовий збір буде на рівні 800 грн на місяць — 10% від мінзарплати.

ФОПи ІІ групи повинні сплачувати єдиний податок в розмірі 1600 грн на місяць — 20% від мінзарплати, а також ЄСВ — 1760 грн на місяць. Військовий збір для них встановлений на рівні 800 грн на місяць.

ФОПи ІІІ групи мають сплачувати єдиний податок в розмірі 5% від доходу або ж 3% від доходу плюс ПДВ. Також для них встановлено ЄСВ — 1760 грн на місяць та військовий збір в розмірі 1% від доходу.

ФОПи ІV групи сплачуватимуть військовий збір в розмірі 800 грн на місяць, ЄСВ — 1760 грн на місяць, а єдиний податок буде залежати від типу земель.

Нотаріуси — "агенти" для податкової

Починаючи з 2025 року, усі нотаріуси повинні в обов'язковому порядку щомісяця надавати до податкової інформацію про усі посвідчені договори купівлі-продажу. Таким чином податківці планують контролювати, де і яким чином були здобуті кошти за які у подальшому здійснено купівлю будь-якого майна. Ще восени деякі нотаріуси критикували ці зміни, мовляв, вони за законом повинні будуть "здавати" своїх клієнтів до податкової. Втім, відповідні зміни до податкового кодексу все ж були прийняті парламентом.