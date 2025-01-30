"Укрпошта" з лютого скоротить строки доставки посилок до одного дня

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Вже з 3 лютого "Укрпошта" доставлятиме посилки по Україні за один день

Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", інформує RegioNews.

"Уже з наступного понеділка (3 лютого) процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок "Укрпошта" оброблятиме на роботизованих лініях. Доставка, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня", – сказав Смілянський.

За його словами, в процеси автоматизації сортувальних центрів Укрпошта інвестувала в 2024 році 1 млрд грн власних коштів.

"У 2024 в автоматизацію було інвестовано понад 1 млрд грн власних коштів. Ми витратили їх на придбання обладнання у вітчизняних виробників", – зазначив гендиректор.

Нагадаємо, "Укрпошта" отримає акції Першого інвестиційного банку. Вони раніше належали російським олігархам. Відповідне рішення 28 січня ухвалив Кабмін. Таким чином в Україні створять поштовий банк.