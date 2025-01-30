"Укрпочта" с февраля сократит сроки доставки посылок до одного дня
Уже с 3 февраля "Укрпочта" будет доставлять посылки по Украине за один день
Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смилянский в интервью "Интерфакс-Украина", информирует RegioNews.
"Уже со следующего понедельника (3 февраля) процесс автоматизации будет окончательно завершен и 100% посылок "Укрпочта" будет обрабатывать на роботизированных линиях. Доставка, как мы и обещали, будет проходить на следующий день", – сказал Смелянский.
По его словам, в процессы автоматизации сортировочных центров Укрпочта инвестировала в 2024 году 1 млрд грн собственных средств.
"В 2024 году в автоматизацию было инвестировано более 1 млрд грн собственных средств. Мы потратили их на приобретение оборудования у отечественных производителей", – отметил гендиректор.
Напомним, "Укрпочта" получит акции Первого инвестиционного банка. Они раньше принадлежали российским олигархам. Соответствующее решение 28 января принял Кабмин. Таким образом в Украине создадут почтовый банк.