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30 января 2025, 15:26

"Укрпочта" с февраля сократит сроки доставки посылок до одного дня

30 января 2025, 15:26
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фото: Укрпочта
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Уже с 3 февраля "Укрпочта" будет доставлять посылки по Украине за один день

Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смилянский в интервью "Интерфакс-Украина", информирует RegioNews.

"Уже со следующего понедельника (3 февраля) процесс автоматизации будет окончательно завершен и 100% посылок "Укрпочта" будет обрабатывать на роботизированных линиях. Доставка, как мы и обещали, будет проходить на следующий день", – сказал Смелянский.

По его словам, в процессы автоматизации сортировочных центров Укрпочта инвестировала в 2024 году 1 млрд грн собственных средств.

"В 2024 году в автоматизацию было инвестировано более 1 млрд грн собственных средств. Мы потратили их на приобретение оборудования у отечественных производителей", – отметил гендиректор.

Напомним, "Укрпочта" получит акции Первого инвестиционного банка. Они раньше принадлежали российским олигархам. Соответствующее решение 28 января принял Кабмин. Таким образом в Украине создадут почтовый банк.

Укрпочта посылка доставка Игорь Смелянский
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