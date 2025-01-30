Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 30 січня

фото: Генштаб ЗСУ

За добу з 29 на 30 січня, російські війська втратили у боях проти ЗСУ 1270 солдатів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також українськими воїнами знищено чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та чотири одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 54 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, Росія від початку повномасштабної війни проти України втратила майже 830 190 військових.