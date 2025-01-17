Змінилися правила в’їзду до Молдови: що потрібно знати

фото: ДПСУ

Вступила в дію норма, яка зобов’язує водіїв мати з собою діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію Республіки Молдова

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Громадян України, які планують поїздки до сусідньої країни, просять врахувати зазначені зміни.

"У разі відсутності цього документа прикордонники Республіки Молдова відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни", – попередили в ДПСУ.

Нагадаємо, вночі 11 січня прикордонники Одещини зупинили неподалік держрубежу автівку, вщент заповнену чоловіками призовного віку. Водія з 10 пасажирами, які прямували до Молдови, затримали.