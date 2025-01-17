Змінилися правила в’їзду до Молдови: що потрібно знати
Вступила в дію норма, яка зобов’язує водіїв мати з собою діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію Республіки Молдова
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Громадян України, які планують поїздки до сусідньої країни, просять врахувати зазначені зміни.
"У разі відсутності цього документа прикордонники Республіки Молдова відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни", – попередили в ДПСУ.
Нагадаємо, вночі 11 січня прикордонники Одещини зупинили неподалік держрубежу автівку, вщент заповнену чоловіками призовного віку. Водія з 10 пасажирами, які прямували до Молдови, затримали.
На Буковині біля кордону з Молдовою перекинувся у кювет автомобіль з втікачамиВсі новини »
17 січня 2025, 02:30Хотів втекти до ЄС: на Закарпатті п'яний росіянин намагався незаконно перетнути український кордон
16 січня 2025, 15:42Кожен заплатив по 8000 доларів: на кордоні з Молдовою з пострілами затримали трьох чоловіків
16 січня 2025, 02:10
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Ракетний удар по Кривому Рогу: постраждали вже 14 людей, з них — 4 дитини
17 січня 2025, 19:32На Закарпатті викрили махінації з програмою "Доступні ліки"
17 січня 2025, 19:12На Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик
17 січня 2025, 18:59За тиждень у Харкові народилося 79 малюків
17 січня 2025, 17:45У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару
17 січня 2025, 17:20Нардепа з Хмельниччини підозрюють у масштабних розкраданнях в Укрзалізниці
17 січня 2025, 16:42Через обстріли Херсонщини постраждали 4 мирних жителів
17 січня 2025, 16:16За бізнес на джипах – у в'язницю: на Закарпатті бізнесмен отримає тюремний вирок
17 січня 2025, 15:49Військовому з Одещини, який загинув у рукопашному бою з окупантом, присвоїли звання Героя України
17 січня 2025, 15:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »