Изменились правила въезда в Молдову: что нужно знать
Вступила в действие норма, обязывающая водителей иметь с собой действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию Республики Молдова
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Граждан Украины, которые планируют поездки в соседнюю страну, просят учесть указанные изменения.
"В случае отсутствия этого документа, пограничники Республики Молдова будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны", - предупредили в ГНСУ.
Напомним, ночью 11 января пограничники Одесщины остановили неподалеку госграницу автомобиль, полностью заполненный мужчинами призывного возраста. Водителя с 10 пассажирами, направлявшимися в Молдову, задержали.
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