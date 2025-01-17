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17 января 2025, 18:39

Изменились правила въезда в Молдову: что нужно знать

17 января 2025, 18:39
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фото: ГПСУ
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Вступила в действие норма, обязывающая водителей иметь с собой действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию Республики Молдова

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Граждан Украины, которые планируют поездки в соседнюю страну, просят учесть указанные изменения.

"В случае отсутствия этого документа, пограничники Республики Молдова будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны", - предупредили в ГНСУ.

Напомним, ночью 11 января пограничники Одесщины остановили неподалеку госграницу автомобиль, полностью заполненный мужчинами призывного возраста. Водителя с 10 пассажирами, направлявшимися в Молдову, задержали.

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