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Остаточна сума збитків України через руйнацію росіянами греблі Каховської ГЕС буде відома після того, як підрахують втрати аграрного та промислового секторів. Але в компанії вже вирахували щорічні енергетичні втрати через цю катастрофу

Про це заявив проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, інформує RegioNews.

"Ми втрачаємо приблизно від 1,5 до 2 мільярдів кіловат-годин виробітку кожен рік. І це приблизно 8-10 мільярдів гривень щороку буде компанія втрачати. Ну і ми втратили, що найгірше для нашої країни, 35% запасу прісної води", – сказав Сирота.

За його даними, після руйнування Каховської ГЕС промисловість і аграрний сектор Херсонщини втратили до 94% води, а Дніпропетровщина – до 70%.

Руйнування греблі Каховської ГЕС спричинило збиток на 14 мільярдів доларів. Таку суму 4 січня в етері телеканалу "Рада" озвучила міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укргідроенерго скасувало тендер на юридичне представництво компанії у міжнародному арбітражі з питань відшкодування втрат, спричинених знищенням росіянами Каховської гідроелектростанції.