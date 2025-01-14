17:53  14 січня
До 10 млрд гривень щороку: в Укргідроенерго назвали збитки через підрив росіянами Каховської ГЕС
14:25  14 січня
На Чернігівщині вже тиждень шукають 7-річного хлопчика, який провалився під лід
14:29  14 січня
На Київщині жінка впала з четвертого поверху будинку на дах аптеки
UA | RU
UA | RU
14 січня 2025, 17:53

До 10 млрд гривень щороку: в Укргідроенерго назвали збитки через підрив росіянами Каховської ГЕС

14 січня 2025, 17:53
Читайте также на русском языке
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Остаточна сума збитків України через руйнацію росіянами греблі Каховської ГЕС буде відома після того, як підрахують втрати аграрного та промислового секторів. Але в компанії вже вирахували щорічні енергетичні втрати через цю катастрофу

Про це заявив проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, інформує RegioNews.

"Ми втрачаємо приблизно від 1,5 до 2 мільярдів кіловат-годин виробітку кожен рік. І це приблизно 8-10 мільярдів гривень щороку буде компанія втрачати. Ну і ми втратили, що найгірше для нашої країни, 35% запасу прісної води", – сказав Сирота.

За його даними, після руйнування Каховської ГЕС промисловість і аграрний сектор Херсонщини втратили до 94% води, а Дніпропетровщина – до 70%.

Руйнування греблі Каховської ГЕС спричинило збиток на 14 мільярдів доларів. Таку суму 4 січня в етері телеканалу "Рада" озвучила міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укргідроенерго скасувало тендер на юридичне представництво компанії у міжнародному арбітражі з питань відшкодування втрат, спричинених знищенням росіянами Каховської гідроелектростанції.

війна підрив збитки Укргідроенерго Каховська ГЕС гребля
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
У ексгенерала СБУ Наумова, який втік з України, виявили елітну нерухомість у Туреччині, — ЗМІ
14 січня 2025, 18:22
Скандал з "пограбуванням кабінету начальника ТЦК" на Закарпатті: коментарі поліції та військкомату
14 січня 2025, 18:01
На Полтавщині п'яний водій ледь на збив на смерть жінку
14 січня 2025, 17:44
Поставили ЗСУ неякісні кулемети на майже 200 млн гривень: викрито експосадовця Міноборони та двох керівників держпідприємства
14 січня 2025, 17:10
У Києві викрали авто, що мало піти на фронт
14 січня 2025, 17:10
На Сумщині рятувальники потрапили під повторний російський обстріл
14 січня 2025, 16:49
В Запоріжжі судитимуть кримінального авторитета з 90-х
14 січня 2025, 16:47
Зеленський відповів на заклики партнерів знизити мобілізаційний вік в Україні
14 січня 2025, 16:16
На Дніпропетровщині зіткнулися фура та легковик: загинули три людини
14 січня 2025, 15:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі публікації »
Юрій Богданов
Олександр Коваленко
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »