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До 10 млрд гривен ежегодно: в Укргидроэнерго назвали убытки из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС
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14 января 2025, 17:53

До 10 млрд гривен ежегодно: в Укргидроэнерго назвали убытки из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

14 января 2025, 17:53
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Окончательная сумма ущерба Украины из-за разрушения россиянами плотины Каховской ГЭС будет известна после того, как подсчитают потери аграрного и промышленного секторов. Но в компании уже рассчитали ежегодные энергетические потери из-за этой катастрофы

Об этом заявил проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, информирует RegioNews.

"Мы теряем примерно от 1,5 до 2 миллиардов киловатт-часов выработки каждый год. И это примерно 8-10 миллиардов гривен ежегодно будет компания терять. Ну и мы потеряли, что хуже всего для нашей страны, 35% запаса пресной воды", – сказал Сирота.

По его данным, после разрушения Каховской ГЭС промышленность и аграрный сектор Херсонщины потеряли до 94% воды, а Днепропетровщина – до 70%.

Разрушение плотины Каховской ГЭС повлекло ущерб в 14 миллиардов долларов. Такую сумму 4 января в эфире телеканала "Рада" озвучила министерка защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Укргидроэнерго отменило тендер на юридическое представительство компании в международном арбитраже по вопросам возмещения потерь, вызванных уничтожением россиянами Каховской гидроэлектростанции.

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