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26 грудня 2024, 15:18

"Вторая армія міра" краде човни, щоб переплити Оскіл

26 грудня 2024, 15:18
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Фото: armyinform.com.ua
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Російські війська при переході річці Оскіл у районі Дворічного роблять це доволі зухвало: вони крадуть у місцевих людей човни, на яких намагаються переплисти річку.

Про це у програмі "На лінії вогню" на "Громадському радіо" розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. За його словами, Оскіл – За його словами, Оскіл – досить широка річка, наякій є багато островів та зарослей, де можна ховатися і переміщатися. І там такі переміщення виявити досить складно

Російські окупанти роблять це за допомогою тих плавзасобів, які крадуть у місцевих. Заступник командира 3 ОШБр поділився деталями про тактику росіян.

"Відправляють групи, "хто доплив, той доплив", до них відправляють нових. І за рахунок цього намагаються вже розширити свій плацдарм на іншій стороні річки", – розповів Максим Жорін.

Як пояснив Максим Жорін, зараз такі переміщення загрожують Куп’янську. Водночас російські окупанти намагаються вже робити це і ближче до Борової.

"Штурмові дії зі сторони ворога відбуваються щоденно і як на нашу бригаду, так і на сусідні бригади. Зараз є проблема у тому, що ворог намагається пробитись до річки Оскіл і в районі Макіївки, яка південніше, і в районі Загризове — північніше. Основна складність — погодні умови, бо зараз складно проводити розвідку підходів, адже погодні умови не дозволяють. Дуже велика втрата "Мавіків"", – розповів Жорін.

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