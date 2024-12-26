"Вторая армія міра" краде човни, щоб переплити Оскіл

Фото: armyinform.com.ua

Російські війська при переході річці Оскіл у районі Дворічного роблять це доволі зухвало: вони крадуть у місцевих людей човни, на яких намагаються переплисти річку.

Про це у програмі "На лінії вогню" на "Громадському радіо" розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. За його словами, Оскіл – За його словами, Оскіл – досить широка річка, наякій є багато островів та зарослей, де можна ховатися і переміщатися. І там такі переміщення виявити досить складно

Російські окупанти роблять це за допомогою тих плавзасобів, які крадуть у місцевих. Заступник командира 3 ОШБр поділився деталями про тактику росіян.

"Відправляють групи, "хто доплив, той доплив", до них відправляють нових. І за рахунок цього намагаються вже розширити свій плацдарм на іншій стороні річки", – розповів Максим Жорін.

Як пояснив Максим Жорін, зараз такі переміщення загрожують Куп’янську. Водночас російські окупанти намагаються вже робити це і ближче до Борової.