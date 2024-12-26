"Вторая армия мера" ворует лодки, чтобы переплыть Оскол

Фото: armyinform.com.ua

Российские войска при переходе реке Оскол в районе Двухлетнего делают это довольно дерзко: они воруют у местных людей лодки, на которых пытаются переплыть реку.

Об этом в программе "На линии огня" на "Громадському радио" рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, Оскил – достаточно широкая река, на которой много островов и зарослей, где можно прятаться и перемещаться. И там такие перемещения обнаружить достаточно сложно

Российские оккупанты делают это с помощью тех плавсредств, которые воруют у местных Заместитель командира 3 ОШБр поделился деталями о тактике россиян.

"Отправляют группы, "кто доплыл, тот доплыл", к ним отправляют новых. И за счет этого пытаются уже расширить свой плацдарм на другой стороне реки", – рассказал Максим Жорин.

Как пояснил Максим Жорин, сейчас такие перемещения угрожают Купянску. В то же время российские оккупанты пытаются уже делать это и ближе к Боровой.