"Вторая армия мера" ворует лодки, чтобы переплыть Оскол
Российские войска при переходе реке Оскол в районе Двухлетнего делают это довольно дерзко: они воруют у местных людей лодки, на которых пытаются переплыть реку.
Об этом в программе "На линии огня" на "Громадському радио" рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, Оскил – достаточно широкая река, на которой много островов и зарослей, где можно прятаться и перемещаться. И там такие перемещения обнаружить достаточно сложно
Российские оккупанты делают это с помощью тех плавсредств, которые воруют у местных Заместитель командира 3 ОШБр поделился деталями о тактике россиян.
"Отправляют группы, "кто доплыл, тот доплыл", к ним отправляют новых. И за счет этого пытаются уже расширить свой плацдарм на другой стороне реки", – рассказал Максим Жорин.
Как пояснил Максим Жорин, сейчас такие перемещения угрожают Купянску. В то же время российские оккупанты пытаются уже делать это и ближе к Боровой.
"Штурмовые действия со стороны врага происходят ежедневно и как на нашу бригаду, так и на соседние бригады. Сейчас есть проблема в том, что враг пытается пробиться к реке Оскол и в районе Макеевки, которая к югу, и в районе Загрызово — к северу. Основная сложность — погодные условия, потому что сейчас сложно проводить разведку подходов, ведь погодные условия не позволяют. потеря "Мавиков"", – рассказал Жорин.