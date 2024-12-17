Антикорупціонер Олександр Лємєнов мобілізувався до ЗСУ

фото: facebook.com/o.lemenov

Голова правління неурядової організації StateWatch, юрист та експерт в сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов мобілізувався до ЗСУ

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, він "самостійно мобілізувався без сторонньої "допомоги" у вигляді політично вмотивованих переслідувань руками органів кримінальної юстиції".

"Мною все планувалося зарані. Без поспіху і цілі – зробити документи і підготуватись за один день. Служу Українському Народу!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Запорізький обласний ТЦК та СП запевнив, що інформація про нібито мобілізованого та протягом кількох днів відправленого на фронт чоловіка з інвалідністю 1-ї групи, який згодом потрапив в полон, є фейком.

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